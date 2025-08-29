Nahrungsergänzungsmittel: 93 Prozent der in Sachsen kontrollierten Produkte beanstandet

Gesundheit
Die Nachfrage nach Pillen und Pulvern für mehr Gesundheit, Energie und ein längeres Leben wächst. Doch Landesprüfer warnen vor vielen Mängeln und Risiken. Ursache sind rechtliche Grauzonen.
Die Deutschen geben jedes Jahr Milliarden für Nahrungsergänzungsmittel (NEM) aus. Doch wer kontrolliert, ob sie sicher sind und halten, was sie versprechen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.