Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |
  • Gesundheit
  • |

  • Nahrungsergänzungsmittel: 93 Prozent der in Sachsen kontrollierten Produkte beanstandet

Großes Versprechen, oft kleine oder keine Wirkung.
Großes Versprechen, oft kleine oder keine Wirkung. Bild: Imago
Großes Versprechen, oft kleine oder keine Wirkung.
Großes Versprechen, oft kleine oder keine Wirkung. Bild: Imago
Gesundheit
Nahrungsergänzungsmittel: 93 Prozent der in Sachsen kontrollierten Produkte beanstandet
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Nachfrage nach Pillen und Pulvern für mehr Gesundheit, Energie und ein längeres Leben wächst. Doch Landesprüfer warnen vor vielen Mängeln und Risiken. Ursache sind rechtliche Grauzonen.

Die Deutschen geben jedes Jahr Milliarden für Nahrungsergänzungsmittel (NEM) aus. Doch wer kontrolliert, ob sie sicher sind und halten, was sie versprechen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
12.06.2025
5 min.
Promis wie Eckart von Hirschhausen werden für Fake-Werbung missbraucht: Sachsens Verbraucherschützer warnen vor Wundermitteln
Verkauf statt Rat: Wird direkt ein Produkt wie ein Nahrungsergänzungsmittel angeboten, ist Skepsis angebracht.
Ein dubioser Anbieter bewirbt Tropfen gegen Bluthochdruck mit falschen Heilsversprechen, um den Absatz zu steigern. Gefälschte Zitate des Mediziners und Entertainers Dr. Eckart von Hirschhausen sollen die vermeintliche Wirksamkeit untermauern. Sachsens Verbraucherschützer warnen vor möglichen fatalen Folgen.
Jürgen Becker
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
14:39 Uhr
3 min.
Jude Law: Keine Angst vor Putin
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.
13.08.2025
7 min.
Was Lebensmittelkontrolleure in Sachsen Unappetitliches und Verbotenes finden - eine Mängelliste
Ertappt: mit Wasser aufgespritzte Garnelen, um mehr Gewicht vorzutäuschen.
Fast 19.000 Proben hat die Landesuntersuchungsanstalt im vergangenen Jahr gecheckt – und neben jeder Menge Kennzeichnungsfehler auch einige gesundheitsschädliche Produkte entdeckt.
Katrin Saft
Mehr Artikel