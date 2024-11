Neue Studie zeigt: Nicht alle Sachsen erreichen rechtzeitig ein Schlaganfallzentrum

In spezialisierten Kliniken steigt die Überlebenschance. Doch in 16 Orten in Südwestsachsen könnte die Fahrzeit länger als empfohlen dauern.

Der Patient spricht nur noch undeutlich, eine Gesichtshälfte scheint plötzlich wie gelähmt, und der Kopf ist ein einziger Schmerz: „Da ist die Gefahr groß, dass es sich um einen Schlaganfall handelt“, sagt Oliver Vizent, Notfallmediziner und Oberarzt der Anästhesie am Uniklinikum Dresden. Bei einem Schlaganfall ist entweder ein... Der Patient spricht nur noch undeutlich, eine Gesichtshälfte scheint plötzlich wie gelähmt, und der Kopf ist ein einziger Schmerz: „Da ist die Gefahr groß, dass es sich um einen Schlaganfall handelt“, sagt Oliver Vizent, Notfallmediziner und Oberarzt der Anästhesie am Uniklinikum Dresden. Bei einem Schlaganfall ist entweder ein...