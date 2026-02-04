MENÜ
Reha statt Resignation.
Lutz Karnauchow engagiert sich seit vielen Jahren für die Themen Alter und Altenpflege.
Bewegung motiviert.
Das Buch „Alt, fit, selbstbestimmt“ ist im W. Kohlhammer Verlag erschienen. Es hat 242 Seiten und kostet 29 Euro.
Lutz Karnauchow engagiert sich seit vielen Jahren für die Themen Alter und Altenpflege.
Bewegung motiviert.
Das Buch „Alt, fit, selbstbestimmt“ ist im W. Kohlhammer Verlag erschienen. Es hat 242 Seiten und kostet 29 Euro.
Gesundheit
Nicht nur waschen und füttern: Unternehmer mit neuem Pflegekonzept
Von Kornelia Noack
Chemnitz. Statt Pflegebedürftige nur zu waschen und zu füttern, sollten bei ihnen drei zentrale Kompetenzen für ein selbstständiges Leben gestärkt werden, sagt Pflegeunternehmer Lutz Karnauchow. In der von ihm gegründeten Domino-world setzt er dieses Konzept bereits um – mit Erfolg.

Freie Presse: Herr Karnauchow, Sie engagieren sich seit über 30 Jahren in der Pflege und üben harsche Kritik an dem System, in dem gerade die Kosten ausufern. Was läuft falsch?
