Notarzteinsatz im mittelsächsischen Waldheim: Zwischen 700 und 800 Euro erhalten Mediziner für eine Zwölf-Stunden-Schicht.
Notarzteinsatz im mittelsächsischen Waldheim: Zwischen 700 und 800 Euro erhalten Mediziner für eine Zwölf-Stunden-Schicht. Bild: Archivfoto: Imago/EHL Media
Gesundheit
Notärzte in Sachsen: Bürokratie stoppt Mediziner
Redakteur
Von Sylvia Miskowiec
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eckhard Winckler war jahrzehntelang Notarzt im Vogtland, selbst im Ruhestand noch. Jetzt wurden ihm und rund 40 anderen Medizinern aus rechtlichen Gründen die Dienste gekündigt. Was das für die Patienten bedeutet.

Ab Oktober ist Schluss bei Eckhard Winckler. Der 73-jährige Mediziner wird keinen Einsatz als Notarzt im vogtländischen Schöneck mehr fahren. Nicht freiwillig, nicht, weil man ihn nicht mehr braucht. Die Gründe für die Kündigung, die ihm zugestellt wurde, liegen vor allem in der deutschen Bürokratie. Denn wie Winckler erging es rund 40...
