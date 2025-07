Pflegeheime in Sachsen 7,1 Prozent teurer als im Vorjahr - Warum steigen die Preise immer weiter?

Chemnitz. Im Schnitt 2857 Euro für einen Heimplatz in Sachsen: Wie sich die Kosten zusammensetzen, was die größten Preistreiber sind und was der Zuschuss der Pflegekasse bringt.

