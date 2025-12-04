Public Health Index: Deutschland ist fast Schlusslicht beim Gesundheitsschutz

Ein Vergleich von 18 EU-Ländern zeigt: Deutschland schneidet bei Tabak, Alkohol und Ernährung schlecht ab, während Großbritannien und Finnland mit strikten Präventionsmaßnahmen punkten. Was machen sie anders?

„Während in Norwegen oder Litauen Werbung für Alkohol landesweit untersagt wurde, diskutieren wir hierzulande noch das `begleitete Trinken´ ab 14 Jahren“, sagte Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, als am Donnerstag in Berlin der neue Public Health Index (PHI) vorgestellt wurde. Fast schon verärgert fuhr sie fort:... „Während in Norwegen oder Litauen Werbung für Alkohol landesweit untersagt wurde, diskutieren wir hierzulande noch das `begleitete Trinken´ ab 14 Jahren“, sagte Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, als am Donnerstag in Berlin der neue Public Health Index (PHI) vorgestellt wurde. Fast schon verärgert fuhr sie fort:...