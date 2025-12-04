Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
E-Zigaretten und Vapes sind zwar weniger schädlich als herkömmliche Tabakprodukte, erhöhen aber trotzdem das Risiko für Atemwegserkrankungen wie chronische Bronchitis, Asthma und COPD. Bild: Marijan Murat/dpa
E-Zigaretten und Vapes sind zwar weniger schädlich als herkömmliche Tabakprodukte, erhöhen aber trotzdem das Risiko für Atemwegserkrankungen wie chronische Bronchitis, Asthma und COPD. Bild: Marijan Murat/dpa
Gesundheit
Public Health Index: Deutschland ist fast Schlusslicht beim Gesundheitsschutz
Redakteur
Von Susanne Plecher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Vergleich von 18 EU-Ländern zeigt: Deutschland schneidet bei Tabak, Alkohol und Ernährung schlecht ab, während Großbritannien und Finnland mit strikten Präventionsmaßnahmen punkten. Was machen sie anders?

„Während in Norwegen oder Litauen Werbung für Alkohol landesweit untersagt wurde, diskutieren wir hierzulande noch das `begleitete Trinken´ ab 14 Jahren“, sagte Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, als am Donnerstag in Berlin der neue Public Health Index (PHI) vorgestellt wurde. Fast schon verärgert fuhr sie fort:...
