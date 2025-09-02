Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Atemwegserkrankungen wie die Grippe sorgten im ersten Halbjahr für die meisten Krankschreibungen in Sachsen.
Atemwegserkrankungen wie die Grippe sorgten im ersten Halbjahr für die meisten Krankschreibungen in Sachsen. Bild: IMAGO/YAY Images
Gesundheit
Sachsens Arbeitnehmer öfter krank als im Bundesschnitt - besonders aus einem Grund
Redakteur
Von Sylvia Miskowiec
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein AOK Plus-Report für das erste Halbjahr zeigt große Unterschiede zwischen Berufen und Regionen. So fallen etwa Vogtländer besonders lange aus.

Von Januar bis Ende Juni dieses Jahres war in Sachsen im Schnitt mehr als jeder zweite bei der AOK Plus versicherte Beschäftigte (56 Prozent) mindestens einmal krankgeschrieben. Das waren etwa ein Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, zeigt ein neuer Bericht der mitgliederstärksten sächsischen Krankenkasse. Daten von mehr als einer Million...
Mehr Artikel