  • Schneller an einen Arzttermin: Techniker Krankenkasse stellt in Dresden Reformvorschläge vor

Gesundheit
Schneller an einen Arzttermin: Techniker Krankenkasse stellt in Dresden Reformvorschläge vor
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Digitale Ersteinschätzung, Terminplattform, neue Vergütung: Dass sich die ambulante Versorgung ändern muss, darüber herrscht Einigkeit. Über das Wie allerdings wird gestritten.

Vor jedem Arztbesuch soll es künftig eine digitale Ersteinschätzung geben, wie dringlich das Problem ist und welcher Arzt der richtige dafür ist. Das ist nur ein Vorschlag zur Reform der ambulanten Versorgung, den die Techniker Krankenkassen (TK) am Dienstagabend auf ihrer Jahrestagung in Dresden vorstellte. „Alle Ärzte sollen auf einer...
