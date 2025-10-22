Schneller an einen Arzttermin: Techniker Krankenkasse stellt in Dresden Reformvorschläge vor

Digitale Ersteinschätzung, Terminplattform, neue Vergütung: Dass sich die ambulante Versorgung ändern muss, darüber herrscht Einigkeit. Über das Wie allerdings wird gestritten.

Vor jedem Arztbesuch soll es künftig eine digitale Ersteinschätzung geben, wie dringlich das Problem ist und welcher Arzt der richtige dafür ist. Das ist nur ein Vorschlag zur Reform der ambulanten Versorgung, den die Techniker Krankenkassen (TK) am Dienstagabend auf ihrer Jahrestagung in Dresden vorstellte. „Alle Ärzte sollen auf einer...