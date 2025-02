Sehschwächen werden bei Kindern in Sachsen viel zu spät erkannt

Jetzt kostenfrei lesen bis 06. Feb. 17:22!

Dresden. Augenärztin Viktoria Bau über unterschätzte Augenprobleme schon bei Kleinkindern, die schwierige Suche nach einem Arzt und einen Fehler im System.

"Freie Presse": Frau Doktor Bau, 25,5 Prozent der Schulanfänger in Sachsen können nicht scharf sehen. Warum haben schon so junge Kinder schlechte Augen?

Viktoria Bau: Das liegt meines Erachtens daran, dass die Kinder nicht zeitig genug herausgefischt und behandelt werden. Wird der Fehler rechtzeitig erkannt, kann man gegensteuern - und dann müssten die Kinder zur Einschulung eigentlich ein gutes Sehvermögen haben. Außerdem ist es möglich, dass die Sehschwäche bei Vorschülern aufgrund der verbesserten Qualität der Schulaufnahmeuntersuchungen häufiger entdeckt wird. Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst hat in den letzten Jahren sehr daran gearbeitet, seine Arbeit zu intensivieren.

FP: Welche Krankheitsbilder gehören bei kleinen Kindern dazu, wenn sie nicht scharf sehen können?

Bau: Das sind die Amblyopie, das ist eine Sehminderung eines oder beider Augen, Weitsichtigkeit und Strabismus, also Schielen. Weitsichtigkeit und Hornhautverkrümmung sind die Hauptursachen für eine Störung der Sehentwicklung in den ersten Lebensjahren.

FP: Stellt der Amtsarzt ein solches Problem fest, überweist er an den Augenarzt. Merken Sie das bei den Neuanmeldungen?

Bau: Ja, das ist sehr deutlich spürbar.

FP: Wann sollte ein Kind zum ersten Mal zum Augenarzt?

Bau: Da gibt es ganz klare Richtlinien. Alle Kinder, die Risikofaktoren haben wie angeborener Grauer oder Grüner Star oder Schielen in der Familie, sollten innerhalb der ersten Lebenswochen oder ersten Lebensmonate beim Augenarzt vorgestellt werden. Das gilt auch für Frühgeborene. Allen Kindern ohne Risikofaktoren wird das mit zweieinhalb spätestens aber mit drei Jahren empfohlen.

FP: So früh? Das macht ja so gut wie niemand!

Bau: Weil es berufspolitisch so geregelt ist, dass diese Vorsorgeuntersuchungen bei der U7a von den Kinderärzten mit abgedeckt werden sollen. (Diese Vorsorgeuntersuchung findet am Ende des dritten Lebensjahres statt. A.d.R.) Das wird gemacht, viele Kinder werden zum Augenarzt geschickt, die auffällig waren. Die Richtlinie für diese Untersuchung ist auch verschärft worden. Trotzdem ist der Anteil von Sehschwäche bei den Schulanfängern nicht geringer geworden ist. Es funktioniert also nicht so besonders gut. Aus augenärztlicher Sicht fordern wir schon sehr lange frühe Vorsorgeuntersuchungen, die der Augenarzt macht.

FP: Gibt es eine Empfehlung, wie oft ein Kind zum Augenarzt sollte - ähnlich wie beim Zahnarzt?

Bau: Wenn mit zweieinhalb bis drei Jahren eine gute Untersuchung gemacht wurde und alles in Ordnung ist, ist davon auszugehen, dass die Sehentwicklung gut läuft. Dann kann man sich auf die Einschuluntersuchung durch den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst und die anderen U-Untersuchungen verlassen. Später ist das Kind alt genug, um sich bei Sehstörungen wie eine beginnende Kurzsichtigkeit bemerkbar zu machen.

FP: Oft wird als Ursache für Sehprobleme die Nutzung digitaler Medien genannt. Kinder schauen zu zeitig, zu viel in Smartphones etc.

Bau: Ich kenne keinen Beleg, dass das bereits für die Sehentwicklung im Vorschulalter eine Rolle spielt. Man weiß aber, dass zunehmende Naharbeit zu Kurzsichtigkeit führen kann. Das ist dann eher ein Problem der Schulkinder, bei denen die sogenannte Schulmyopie zunimmt. Sie spielen zu wenig draußen, sind zu wenig am Tageslicht und arbeiten zu viel in der Nähe. Das liegt ja nicht daran, dass sie plötzlich viel mehr Bücher lesen, sondern dass sie mehr am Handy daddeln.

FP: Kann man die Augen trotzdem stärken?

Bau: Ja. Es gibt die klare und sehr anerkannte Empfehlung, dass sich Kinder mindestens zwei Stunden am Tag draußen am Tageslicht aufhalten und in die Ferne schauen sollten. Wichtig ist, die Bildschirmzeit zu begrenzen, immer wieder Pausen einzulegen und bei der Naharbeit auf genügend Arbeitsabstand und Beleuchtung im Innenraum zu achten.

FP: Woran können Eltern erkennen, dass ihr kleines Kind schlecht sieht?

Bau: Das große Problem ist, dass Eltern das unter Umständen gar nicht erkennen. Ganz schwierig wird das, wenn das Kind eine einseitige Sehschwäche hat und das Führungsauge aber insgesamt eine gute Sehschärfe erlaubt. Wenn ihr Kind nicht gerade sichtbar schielt, bekommen das Eltern in der Regel nicht mit. Man muss gezielt danach suchen. Es wäre auch falsch, anzunehmen, dass ein Kindergartenkind mit verminderter Sehschärfe im Alltag auffällig ist. Für das, was es im Buddelkasten und auf dem Klettergerüst machen muss, reicht eine relativ geringe Sehschärfe. Das bedeutet aber nicht, dass dieses Kind eine gute Lesesehschärfe erlernt. Da kann es eine große Diskrepanz geben.

FP: Ist es ein Indiz, wenn ein Kind häufiger stolpert oder sich stößt?

Bau: Wenn das passiert, muss das Kind eine massive Sehminderung haben. Aber wenn ein Vierjähriger auf einem Auge eine Sehschärfe von 100 Prozent hat und auf dem anderen nur mit 20 Prozent sieht, muss das von außen gar nicht auffällig sein. Er kann unter Umständen sogar räumlich sehen. Dadurch fällt er nicht auf.

FP: Über Kopfschmerzen klagen die Kinder nicht?

Bau: Kopfschmerzproblematiken hat man erst bei Kindern im Schulalter. Bei kleinen Kindern sind die eher selten, dann stecken andere Erkrankungen dahinter.

FP: Ist jeder Augenarzt dazu befähigt, schon kleine Kinder oder sogar Babys zu untersuchen?

Bau: Da legen Sie einen Finger in eine Wunde. Prinzipiell sollte jeder Augenarzt von seiner Facharztausbildung her befähigt sein, Kinder jeden Lebensalters zu untersuchen. Aber es gehört eine gewisse Erfahrung und Übung dazu, gerade bei ganz kleinen Kindern im Babyalter. Deshalb scheuen sich manche KollegInnen davor, sie zu untersuchen.

FP: Wenn nicht jeder Augenarzt Kinder behandelt, wie finden Eltern dann einen, wenn ihr Kind einen braucht?

Bau: Das ist problematisch, vor allem bei den ganz Kleinen bis anderthalb Jahre. Bei Kleinkindern erweitert sich das Spektrum, aber einfach ist es trotzdem nicht, einen Termin zu bekommen. Man ist auf den Rat seines Kinderarztes angewiesen und muss sich sonst selber durch das Internet oder das Telefonbuch arbeiten. Es gibt keine Zusatzbezeichnung Kinderophthalmologie. Einige Patienten haben uns gesagt, dass sie bis zu 15 Augenarztpraxen angerufen haben, bis sie bei uns gelandet sind. Wir haben Patienten aus Südbrandenburg, dem Spreewald, Cottbus.

Augenärztin Dr. Viktoria Bau in ihrer Praxis in Dresden. Bild: Praxis Viktoria Bau Augenärztin Dr. Viktoria Bau in ihrer Praxis in Dresden. Bild: Praxis Viktoria Bau

Zur Person: Dr. Viktoria Bau

Sie ist Fachärztin für Augenheilkunde, hat in Halle/ Saale studiert und an der dortigen Uniaugenklinik über Schielbehandlung promoviert.

Von 2005 bis 2008 war sie dort als Oberärztin im Bereich Kinderaugenheilkunde tätig.

Danach wechselte sie an die Uniklinik Dresden, wo sie bis 2015 ebenfalls als Oberärztin in der Kinderabteilung gearbeitet hat.

Seit 2016 ist sie niedergelassene Augenärztin mit Praxis in Dresden.