Stress, Sorgen, Angst: Immer mehr Sachsen müssen wegen Schlafstörungen zum Arzt

Eine Barmer-Analyse zeigt einen besorgniserregenden Trend. Denn Schlafprobleme können krank machen. Auch die Zeitumstellung spielt dabei eine Rolle. So können Sie gegensteuern.

Wohl jeder hat gelegentlich Schlafprobleme. Wenn Menschen aber mehr als drei Monate lang mindestens dreimal pro Woche so schlecht schlafen, dass ihre Lebensqualität, die Leistungsfähigkeit und das psychische Wohlbefinden spürbar beeinträchtigt sind, liegt eine Schlafstörung vor. Immer mehr Sachsen sind deshalb in ärztlicher Behandlung, zeigt...