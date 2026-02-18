Studie: Mehr Pflegepersonal in Kliniken führt zu höheren Kosten für Versicherte

Gesundheit
Das sogenannte Pflegebudget hat die Personalsituation in den Krankenhäusern verbessert. Doch es geht zu Lasten von Pflegeheimen und -diensten, zeigt eine Analyse der AOK.
Die Idee war gut gemeint: Um mehr Pflegepersonal in den Krankenhäusern zu gewinnen, hat die Bundesregierung 2020 das Pflegebudget eingeführt. Wurden bis dahin die Personalkosten leistungsbezogen über die Fallpauschalen finanziert, darf seitdem jede Klinik die tatsächlich entstandenen Kosten bis zur tarifvertraglich vereinbarten Höhe...
