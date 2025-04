Treppenlift abgelehnt: Demenzkranker ist gefangen im eigenen Zuhause

Uwe Klotz aus Freital ist erst 58 und auf einen Rollstuhl angewiesen. Theoretisch hat er Anspruch auf einen barrierefreien Zugang zu seiner Wohnung. Doch der ist teuer und praktisch nicht so einfach durchzusetzen, wie sein tragischer Fall zeigt.

Für Silke Klotz und ihren demenzkranken Mann Uwe waren es immer die fröhlichsten Momente. Zweimal am Tag gingen die beiden Freitaler gemeinsam mit ihren Labradoren Paula und Lotte raus in die Natur. Oft führten ihre Spaziergänge sie in den benachbarten Wald zur Kaitzer Höhe, in den vergangenen Monaten immer öfter auch mit dem Rollstuhl....