Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |
  • Gesundheit
  • |

  • Verletzte Organe, übersehene Tumore: AOK Plus-Versicherte melden über 1000 Verdachtsfälle auf Behandlungsfehler

Stimmt da was nicht?
Stimmt da was nicht? Bild: Susann Prautsch/dpa
Stimmt da was nicht?
Stimmt da was nicht? Bild: Susann Prautsch/dpa
Gesundheit
Verletzte Organe, übersehene Tumore: AOK Plus-Versicherte melden über 1000 Verdachtsfälle auf Behandlungsfehler
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Patienten ist es oft schwer, Schäden zu beweisen. Krankenkassen unterstützen dabei, fordern aber Vereinfachungen und eine Meldepflicht.

Immer wieder kommt es bei medizinischen Behandlungen zu Unachtsamkeiten oder Fehlentscheidungen - teils mit tragischen Folgen für Patienten. Allein AOK Plus-Versicherte haben im vergangenen Jahr 1008 Verdachtsfälle auf Behandlungs- oder Pflegefehler gemeldet. Das heißt, es wurde offenbar gegen die Regeln der medizinischen Wissenschaft oder die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
5 min.
Krankenkassen: „Die Beiträge werden 2026 weiter steigen“
Jede Krankenkasse legt selbst fest, was Versicherte zahlen müssen.
Durch die Sparpläne der Bundesgesundheitsministerin rechnen Sachsens Kliniken mit Vergütungsausfällen von 90 Millionen Euro - und sehen die Versorgung gefährdet. An weiter steigenden Gesundheitsausgaben ändert sich nichts.
Katrin Saft
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
14.10.2025
6 min.
Trinken bis zur OP: Zwickau macht vor, wie es geht
Grün, gelb, rot: Oberarzt Dr. Udo Gottschaldt (links) und Fachpfleger Michael Rothenberger mit den Nüchternheitskarten.
Patienten dürfen oft viele Stunden vor einer Operation nichts trinken. Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann zu Problemen führen. Anästhesist Udo Gottschaldt erklärt ein neues Konzept, das verschiedene Kliniken in Sachsen testen.
Kornelia Noack
Mehr Artikel