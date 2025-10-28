Verletzte Organe, übersehene Tumore: AOK Plus-Versicherte melden über 1000 Verdachtsfälle auf Behandlungsfehler

Gesundheit
Für Patienten ist es oft schwer, Schäden zu beweisen. Krankenkassen unterstützen dabei, fordern aber Vereinfachungen und eine Meldepflicht.
Immer wieder kommt es bei medizinischen Behandlungen zu Unachtsamkeiten oder Fehlentscheidungen - teils mit tragischen Folgen für Patienten. Allein AOK Plus-Versicherte haben im vergangenen Jahr 1008 Verdachtsfälle auf Behandlungs- oder Pflegefehler gemeldet. Das heißt, es wurde offenbar gegen die Regeln der medizinischen Wissenschaft oder die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.