Warum die Kassenbeiträge ständig steigen, das aber nicht die Probleme löst

Deutschland lässt sich die Gesundheitsversorgung täglich eine Milliarde Euro kosten - Tendenz steigend. Doch für viele ist die Belastungsgrenze erreicht. Mit Klein-klein-Sparvorschlägen ist das bisherige System nicht zu retten.

Die Beruhigungspille schmeckt süß. Die Beiträge für die gesetzliche Krankenkasse sollen im kommenden Jahr nicht noch weiter steigen. Das hatte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) angekündigt - wohlwissend, dass dieses Gelöbnis schon in Kürze auf der Liste jener Politikerversprechen landet, die nicht gehalten werden können. Denn... Die Beruhigungspille schmeckt süß. Die Beiträge für die gesetzliche Krankenkasse sollen im kommenden Jahr nicht noch weiter steigen. Das hatte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) angekündigt - wohlwissend, dass dieses Gelöbnis schon in Kürze auf der Liste jener Politikerversprechen landet, die nicht gehalten werden können. Denn...