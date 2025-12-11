MENÜ
Knapp 400.000 Sachsen sind bei der IKK classic krankenversichert.
Knapp 400.000 Sachsen sind bei der IKK classic krankenversichert.
Gesundheit
Zweitgrößte Krankenkasse in Sachsen hat über ihren Beitrag für 2026 entschieden
Redakteur
Von Kornelia Noack
Die Gesundheitsausgaben steigen immer weiter und bescheren den Kassen hohe Defizite. Für mehr als 400.000 Versicherte im Freistaat gibt es dennoch gute Nachrichten.

Die Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland ist angespannt. Fast alle haben daher im vergangenen Jahr ihre Beiträge erhöht. Auch für 2026 müssen viele Versicherte mit steigenden Kosten rechnen. Doch es gibt auch gute Nachrichten.
