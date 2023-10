Ab nächste Woche gibt es günstige Bahntickets für Weihnachten

Wer um Weihnachten günstig mit der Deutschen Bahn reisen will, sollte sich den 11. Oktober rot im Kalender markieren. Denn ab dann sind Buchungen für die Feiertage möglich, so die Deutsche Bahn beim Kurznachrichtendienst X.

Vergünstigte Tickets sind begrenzt. Laut Bahn gibt es Super-Sparpreis-Tickets im Fernverkehr je nach Verfügbarkeit für die 2. Klasse ab 17,90 Euro, in Aktionszeiträumen für kurze Strecken ab 9,90 Euro. Sparpreis-Tickets in der 2. Klasse bekommt man im besten Fall ab 21,90 Euro.

Wer online sucht, bemerkt aber oft, dass die Sparpreise mitunter den "Spar"-Zusatz kaum verdienen, teils kosten sie 79 oder sogar 99 Euro. Wie günstig die Spartickets zu haben sind, hängt maßgeblich von der Auslastung und Nachfrage für die Strecke am gewünschten Reisetag ab. Auch die Länge der Strecke und die Zugkategorie haben Einfluss. So sind Tickets für einen IC in der Regel günstiger als für einen ICE.

Der neue Winterfahrplan 2023/2024 gilt bei der Bahn ab 10. Dezember, demnächst ist dafür Buchungsstart. Bringt der Fahrplanwechsel Preiserhöhungen mit sich, treten diese stets erst ab dem Fahrplanstart in Kraft. Wer bis dahin ein Ticket bucht, auch für Reisen nach dem Stichtag, bekommt es noch zu den alten Konditionen.

Die Bahn unterscheidet verschiedene Ticketkategorien wie Flexpreis, Sparpreis und Super-Sparpreis. Größter Unterschied: Man ist mit dem Flexpreis auf der gebuchten Strecke an keinen konkreten Zug gebunden. Sparpreis-Tickets sind an die gebuchten Fernverkehrszüge gebunden. Zudem gibt es Unterschiede bei den Regeln zu Storno und Umtausch. Sparpreise und Super-Sparpreise sind theoretisch ab maximal 180 Tage vor dem Reisezeitpunkt buchbar. Praktisch hängt es von der Freischaltung der neuen Fahrpläne ab. (dpa/rnw)