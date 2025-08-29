Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Visualisierung der verschiedenen Testlabore im neuen Dekra-Komplex am Lausitzring.
Visualisierung der verschiedenen Testlabore im neuen Dekra-Komplex am Lausitzring. Bild: Bildquelle: Dekra/Youtube, Screenshot: Freie Presse
Visualisierung der verschiedenen Testlabore im neuen Dekra-Komplex am Lausitzring.
Visualisierung der verschiedenen Testlabore im neuen Dekra-Komplex am Lausitzring. Bild: Bildquelle: Dekra/Youtube, Screenshot: Freie Presse
Mobilität
Am Lausitzring werden die E-Auto-Akkus der Zukunft getestet
Redakteur
Von Andreas Rentsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nahe der Grenze zu Sachsen öffnet bald eines der modernsten Prüfzentren für die Autobranche weltweit. Dekra will dort mobile und stationäre Speicher testen – auch unter Extrembedingungen.

Wie sicher sind Batterien von Elektroautos? Wie verhalten sich die Systeme bei extremen Temperaturschwankungen? Wie ist es um ihre Umweltverträglichkeit bestellt? Um diese und ähnliche Fragen beantworten zu können, betreibt die Sachverständigenorganisation Dekra ab Mitte September ein neues Testzentrum im brandenburgischen Klettwitz, unweit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.05.2025
2 min.
25 neue Fahrschulfragen: Testen Sie Ihr Wissen!
Wer darf wann? Eine Aufgabe aus dem traditionellen Sachgebiet „Vorfahrt, Vorrang“.
Die Durchfallquote bei der theoretischen Fahrerlaubnisprüfung in Sachsen ist hoch. Liegt das an der Menge des Lernstoffs, der Kniffligkeit mancher Fragen oder anderen Dingen? Machen Sie sich selbst ein Bild.
Andreas Rentsch
31.03.2025
5 min.
Fahrschüler aufgepasst: So ändert sich der Fragenkatalog für den Führerscheintest ab 1. April
Der Fragenkatalog für die Führerscheinprüfung wird überarbeitet.
Wer derzeit für die theoretische Fahrerlaubnisprüfung lernt, sollte die Antworten schon kennen: Ab Anfang April umfasst der Katalog für die Theorieprüfung 64 neue oder überarbeitete Fragen. Gleichzeitig fallen 28 Fragen weg. Bald stünden noch größere Veränderungen bevor, sagt Mathias Rüdel von der Tüv-Dekra.
Andreas Rentsch
14:39 Uhr
3 min.
Jude Law: Keine Angst vor Putin
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel