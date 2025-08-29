Am Lausitzring werden die E-Auto-Akkus der Zukunft getestet

Mobilität
Nahe der Grenze zu Sachsen öffnet bald eines der modernsten Prüfzentren für die Autobranche weltweit. Dekra will dort mobile und stationäre Speicher testen – auch unter Extrembedingungen.
Wie sicher sind Batterien von Elektroautos? Wie verhalten sich die Systeme bei extremen Temperaturschwankungen? Wie ist es um ihre Umweltverträglichkeit bestellt? Um diese und ähnliche Fragen beantworten zu können, betreibt die Sachverständigenorganisation Dekra ab Mitte September ein neues Testzentrum im brandenburgischen Klettwitz, unweit...
