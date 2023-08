Kfz-Haftpflicht wird für Zehntausende Sachsen teurer

Die neue Regionalstatistik zeigt, dass Autofahren in zwei Kreisen im Freistaat teurer wird - und wo es sich am günstigsten fährt.

Viele Autofahrer in Sachsen könnten demnächst bei der Kfz-Haftpflichtversicherung schlechter wegkommen als bisher. Der Versichererverband GDV hat am Donnerstag neue Schadenbilanzen für alle 13Zulassungsbezirke in Sachsen veröffentlicht. Die daraus abgeleiteten Regionalklassen haben Einfluss darauf, ob die individuelle Haftpflicht- oder...