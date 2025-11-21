Rechts lenken, links überholen: Wie fährt sich der Caterham Super 7?

Das Traumauto von Kai Haberkorn aus Oberlungwitz kommt ohne Dach und Türen aus. Eine Probefahrt im Caterham Super 7 - einem englischen Roadster, für die es in Sachsen einen eigenen Freundeskreis gibt.

Bevor Kai Haberkorn einen Beifahrer in sein Auto einsteigen lässt, gibt er ein paar gut gemeinte Ratschläge. „Hier bitte nicht anfassen", sagt er und tippt an den chromglänzenden Rahmen der Windschutzscheibe. „Zuerst mit einem Bein in den Fußraum steigen. Dann mit der rechten Hand auf dem Mitteltunnel abstützen, den Rest des Körpers...