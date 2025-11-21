Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Knallgelber Exot auf den Straßen des Erzgebirges: Kai Haberkorn mit seinem Caterham Super 7.
Knallgelber Exot auf den Straßen des Erzgebirges: Kai Haberkorn mit seinem Caterham Super 7. Bild: Ulf Dahl
Englishman in Saxony: Der 1991 erstmals zugelassene Super Seven ist ein Rechtslenker und wird pro Jahr etwa 3000 bis 4000 Kilometer bewegt.
Englishman in Saxony: Der 1991 erstmals zugelassene Super Seven ist ein Rechtslenker und wird pro Jahr etwa 3000 bis 4000 Kilometer bewegt. Bild: Ulf Dahl
„Simplify, then add lightness“: Fahrfertig wiegt der Caterham nur 525 Kilo. Die Insassen sitzen so tief, dass sich ihre Köpfe auf gleicher Höhe mit den Radnaben vorbeifahrender Lkw befinden.
„Simplify, then add lightness“: Fahrfertig wiegt der Caterham nur 525 Kilo. Die Insassen sitzen so tief, dass sich ihre Köpfe auf gleicher Höhe mit den Radnaben vorbeifahrender Lkw befinden. Bild: Ulf Dahl
Seine Lieblingsstrecke? „“, sagt Kai Haberkorn. Vorbei am Heiterem Blick, durch die MTS-Kurve – das sei sein persönliches Wohlfühlprogramm an einem freien Tag.
Seine Lieblingsstrecke? „“, sagt Kai Haberkorn. Vorbei am Heiterem Blick, durch die MTS-Kurve – das sei sein persönliches Wohlfühlprogramm an einem freien Tag. Bild: Ulf Dahl
Union-Jack-Plakette: Der „7Saxonia“-Stamm hat rund 40 Mitglieder. Die Zahl der in Sachsen zugelassenen Super 7 und mit ihm verwandten Fahrzeuge schätzt Kai Haberkorn auf 45 bis 50.
Union-Jack-Plakette: Der „7Saxonia“-Stamm hat rund 40 Mitglieder. Die Zahl der in Sachsen zugelassenen Super 7 und mit ihm verwandten Fahrzeuge schätzt Kai Haberkorn auf 45 bis 50. Bild: Ulf Dahl
Rechts lenken, links überholen: Wie fährt sich der Caterham Super 7?
Von Andreas Rentsch
Das Traumauto von Kai Haberkorn aus Oberlungwitz kommt ohne Dach und Türen aus. Eine Probefahrt im Caterham Super 7 - einem englischen Roadster, für die es in Sachsen einen eigenen Freundeskreis gibt.

Bevor Kai Haberkorn einen Beifahrer in sein Auto einsteigen lässt, gibt er ein paar gut gemeinte Ratschläge. „Hier bitte nicht anfassen“, sagt er und tippt an den chromglänzenden Rahmen der Windschutzscheibe. „Zuerst mit einem Bein in den Fußraum steigen. Dann mit der rechten Hand auf dem Mitteltunnel abstützen, den Rest des Körpers...
