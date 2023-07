So viele E-Scooter-Unfälle wie noch nie: Experten fordern strengere Regeln

Es vergeht kaum noch ein Monat, in dem nicht jemand mit einem Elektroroller in Deutschland tödlich verunglückt. Ende Mai starb in Leipzig ein 54-Jähriger nach einem Sturz mit einem solchen Gefährt, nachdem er gegen eine zu hohe Bordsteinkante geknallt war. Im Juni prallten zwei Menschen auf einem E-Roller in Saarbrücken mit einem Auto...