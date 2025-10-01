Winterreifen: Alles, was Sie zum Wechsel wissen müssen

Langsam aber sicher werden die Tage kürzer und das Wetter kälter. Der ein oder andere Autofahrer denkt derzeit schon daran, dass bald die Räder gewechselt werden müssen. Alles Wichtige auf einen Blick.

Chemnitz. Inzwischen ist er da, der Oktober und so mancher Autofahrer denkt inzwischen an den Reifenwechsel, erinnert sich vielleicht noch an die Faustregel „O bis O“, also Oktober bis Ostern.

Was man darüber hinaus noch so alles wissen muss? Wir haben nachgefragt. Und zwar bei Thomas Kubin vom Fachbereich Technik des ADAC Sachsen.

Ab wann sollte man die Räder wechseln?

Kubin rät: Bereits in der zweiten Oktoberhälfte. „Und diese dann bis mindestens Mitte April fahren.“ Grund dafür: In diesem Zeitraum müsse man immer damit rechnen, dass es zu winterlichen Straßenverhältnissen kommen könne. „Gerade zu Anfang und Ende dieses Zeitraumes“, so der Experte.

Darf ich auf Vorder- und Hinterachse unterschiedliche Reifen aufziehen?

Das ist generell erlaubt. „Selbst die achsweise Kombination von Winterreifen mit Ganzjahres- oder gar Sommerreifen ist rein gesetzlich möglich.“ Allerdings empfiehlt der ADAC, stets die gleichen Reifen auf allen Achsen zu fahren. „Vor allem aber raten wir von einer achsweisen Kombination von Winterreifen und Sommerreifen dringend ab.“

Abmontierte Sommerreife werden in einer Werkstatt vor der Einlagerung beschriftet. Bild: Archivfoto: Markus Scholz/dpa-tmn Abmontierte Sommerreife werden in einer Werkstatt vor der Einlagerung beschriftet. Bild: Archivfoto: Markus Scholz/dpa-tmn

Worauf sollte man beim Kauf von Winterreifen achten?

„Man sollte sich im Vorfeld darüber informieren, welche Winterreifen tatsächlich gut sind“, so Kubin und verweist auf Reifentests, die u.a. auch der Automobilclub anbietet.

„Bei Ganzjahresreifen muss darauf geachtet werden, dass sie das Alpine Schneeflockensymbol aufweisen. Nur mit diesem Symbol dürfen auch Ganzjahresreifen, welche ab 2018 produziert wurden, im Winter genutzt werden.“

Die altbekannte „M+S“-Kennung sei derweil nicht mehr unbedingt auf allen Winterreifen vorhanden. „Daher auf das Schneeflockensymbol achten“, betont Kubin.

Apropos Ganzjahresreifen: Taugen die als Alternative zu Winterreifen?

„Ganzjahresreifen werden immer beliebter und inzwischen sehr häufig gekauft“, berichtet der ADAC-Experte. Das hätten auch die Reifenhersteller erkannt und entsprechend neue Ganzjahresreifen entwickelt. „Obwohl diese Reifen in den letzten Jahren also immer besser geworden sind, sind sie natürlich immer noch keine Alternative zu echten Sommer- und Winterreifen. Das sollte man beachten.“

Für Vielfahrerei im winterlichen Gebirge seien die Ganzjahres-Pneus „eher nicht“ geeignet. Ebenso wenig für eine sportliche Fahrweise im Sommer. Jedoch: „Im städtischen Bereich oder in niedrigeren Regionen können Ganzjahresreifen bei entsprechend angepasster Fahrweise aber durchaus eine Alternative sein.“

Wie viele Jahre kann man Winterreifen nutzen? Gibt es da quasi ein Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. eine Maximallaufleistung?

Ein Mindesthaltbarkeitsdatum gebe es zwar nicht: „Wir empfehlen jedoch, Winterreifen nicht länger als sechs Jahre zu nutzen. Dies gilt auch für Ganzjahresreifen.“ Grund: Nach diesem Zeitraum verhärte die Gummimischung der Reifen mehr und mehr, wodurch sie bei tiefen Temperaturen an Elastizität verlieren.

Auch eine maximale Laufleistung gebe es nicht. „Winter- oder Ganzjahresreifen sollten jedoch eine Mindest-Profiltiefe von drei Millimetern aufweisen.“ Ist die Profiltiefe geringer, verliere der Reifen deutlich an Wintereigenschaften, weil beispielsweise nicht genügend Schnee aufgenommen werden könne.

„In einigen Ländern, wie zum Beispiel Österreich oder Tschechien, also unsere unmittelbaren Nachbarn, ist jedoch eine Profiltiefe von vier Millimetern bei Winter- oder Ganzjahresreifen vorgeschrieben, wenn sie bei winterlichen Verhältnissen gefahren werden“, gibt Kubin zu bedenken.

Droht mir Ärger, wenn ich im Winter mit Sommerreifen unterwegs bin? Was, wenn ein Unfall passiert?

Der Experte gibt zu bedenken, dass es in Deutschland eine „situative Winterreifenpflicht“ gibt: „Das bedeutet, dass man auch im Januar mit Sommerreifen fahren darf, wenn keine winterlichen Straßenverhältnisse herrschen.“

Der Haken an der Sache: „Schneit es jedoch oder es gibt Schneematsch, Eis- oder Reifglätte, dann darf man nur mit Winter- oder Ganzjahresreifen fahren. Ansonsten riskiert man ein Bußgeld.“

Damit nicht genug: „Darüber hinaus wird die Versicherung ziemlich sicher die Leistung kürzen oder gar verweigern, wenn es zu einem Unfall kommt.“ Kurzum: Bei winterlichen Verhältnissen sollte man auf keinen Fall mit Sommerreifen unterwegs sein.

Die Preise für den Räderwechsel in den Werkstätten steigen seit Jahren. Bild: Pia Bayer/dpa Die Preise für den Räderwechsel in den Werkstätten steigen seit Jahren. Bild: Pia Bayer/dpa

Stichwort Räderwechsel in der Werkstatt: Seit Jahren beschweren sich Autofahrer darüber, dass der Wechsel immer teurer wird. Was weiß man über die Gründe für die steigenden Preise?

„Wie in so vielen Bereichen steigen natürlich auch die Kosten in den Autowerkstätten“, erklärt Kubin. Unter anderem Lohnanpassungen und höhere Energiepreise seien dafür ursächlich.

Jedoch auch der technische Fortschritt: Seit 2014 hätten alle Fahrzeuge ein Reifendruck-Kontroll-System (RDKS): „Bei Fahrzeugen mit einem direkt messenden RDKS – also Sensoren in jedem Reifen – kann das auch zu höheren Kosten führen, weil diese Sensoren gegebenenfalls neu angelernt werden oder zuweilen auch erneuert werden müssen.“

Dies sei übrigens auch einer der Gründe, warum manche Autofahrer auf Ganzjahresreifen umstiegen.

Wenn man die Räder selbst wechseln möchte, was benötigt man dafür?

„Auf jeden Fall ist das passende Werkzeug Voraussetzung“, so Kubin. Konkret: ein stabiler Wagenheber sowie ein Drehmomentschlüssel. Wer noch nie Räder abmontiert hat, sollte sich Hilfe bei einem entsprechend erfahrenen Bekannten oder einem fachkundigen Freund holen.

Beim Ansetzen des Wagenhebers muss man darauf achten, dass man diesen an der richtigen Stelle am Fahrzeug ansetzt und dass der Untergrund stabil ist. Wo sich Ihre Wagenheberaufnahme befindet, können Sie auch der Bedienungsanleitung entnehmen. Im Regelfall befinden sich die Aufnahmepunkte nahe der Radkästen im verstärkten Bereich der Schweller.

Wichtig: Sichern Sie Ihr Auto gegen Wegrollen, indem Sie die Handbremse anziehen und eventuell auch noch einen Vorlegekeil unterlegen. Wenn die neuen Räder drauf sind, gilt: „Die Radbolzen müssen mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden (s. Bedienungsanleitung, Anm. d. Red.) und nach 50 Kilometern Fahrt sollte eine Nachkontrolle erfolgen.“

Wichtig ist laut Kubin auch, dass die Auflageflächen an den Radnaben und Felgen sauber sind. „Und es muss auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass viele Reifen laufrichtungsgebunden sind. Sie dürfen also nur auf der linken oder rechten Fahrzeugseite montiert sein.“ Das erkennen Sie an der entsprechenden Kennzeichnung an der Reifenflanke.

Wenn ich selbst wechsle, worauf muss ich beim Einlagern der abmontierten Räder achten?

Die Räder sollten trocken, gereinigt und vor Sonnenlicht geschützt gelagert werden, rät Kubin: „Am besten übereinander liegend oder auf einem sogenannten Felgenbaum.“

Und: Beim Einlagern sollten Sie kontrollieren, ob die Reifen für die kommende Saison noch tauglich sind oder ob es Schäden gibt. „Ansonsten müssen neue angeschafft werden.“

Verschleißen die Reifen bei E-Autos aufgrund der schweren Batterie schneller als bei Verbrennern?

„Es wird immer mal wieder damit geworben, dass es spezielle Reifen für E-Autos gibt“, berichtet der Experte. „Das ist aber nicht erforderlich.“

Natürlich hätten Reifen für E-Autos ein paar besondere Anforderungen. „Zum Beispiel bei der Traglast, denn E-Autos haben zumeist ein höheres Gewicht als vergleichbare Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.“ Deswegen müsse man aber nicht auf die Suche nach speziellen E-Auto-Reifen gehen.

„Man sollte sich im Vorfeld informieren, welche Reifen generell gut sind – Stichwort Reifentests – und dann die Reifen nach den Herstellervorgaben für das jeweilige Fahrzeug auswählen“, so Kubin. Die Herstellervorgaben berücksichtigten bereits die Eigenschaften des Fahrzeuges und geben die entsprechenden Werte, etwa was die Traglast anbelangt, vor.

Das kostet der Radwechsel in Chemnitz

Was kostet es eigentlich, in Chemnitz die Räder wechseln zu lassen – ohne Zusatzarbeiten, wie etwa Auswuchten? Die „Freie Presse“ hat sich umgehört.

Bei der freien Werkstatt Kiesewetter werden fürs Umstecken 30 Euro fällig, bei Road Cars Chemnitz 35 Euro (hier jedoch netto) und bei CBT 38,40 Euro. Bei allen dreien macht es übrigens keinen Unterschied, ob man mit einem älteren Auto mit wenig Technik oder mit einem neueren Fahrzeug, welches u.a. Sensoren an den Rädern verbaut hat, zum Wechseln vorbeikommt.

Im Autohaus West Chemnitz zahlen Kunden bis zu einer Reifengröße von 17 Zoll für den Wechsel insgesamt 34,51 Euro, ab 18 Zoll müssen 44 Euro berappt werden. Und bei der Werkstattkette ATU kostet der normale Radwechsel (bis 17 Zoll) 11,49 Euro - allerdings pro Rad. Macht also bei vier Rädern 45,96 Euro. (phy)