Der Reisetipp Kärnten: Grenzenlose Abenteuer im Dreiländereck

Mal bitterkalt und mal heiß und immer wieder anders: Bei Villach treffen sich die Extreme – und drei Länder. Das macht den Urlaub spannend und sorgt für jede Menge Abwechslung.

Es ist kalt. Bitterkalt. Minus 110 Grad Celsius, um ganz genau zu sein. Ich trage nicht mehr als Badehose, Socken, Handschuhe am Körper und eine Maske vor Mund und Nase. Aus den Ohrhörern tönt Musik von Linkin Park. Ich versuche, die Arme und Beine im Takt zu bewegen. Mit mäßigem Effekt. Nach zwei Minuten scheint das Blut in den Unterarmen zu... Es ist kalt. Bitterkalt. Minus 110 Grad Celsius, um ganz genau zu sein. Ich trage nicht mehr als Badehose, Socken, Handschuhe am Körper und eine Maske vor Mund und Nase. Aus den Ohrhörern tönt Musik von Linkin Park. Ich versuche, die Arme und Beine im Takt zu bewegen. Mit mäßigem Effekt. Nach zwei Minuten scheint das Blut in den Unterarmen zu...