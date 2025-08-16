Die Leuchtenburg bei Jena ist erste barrierefrei zugängliche Höhenburg Deutschlands

Die „Königin des Saaletals“ ist ein Superlativ in dreifacher Hinsicht: Als Höhenburg-Schmuckstück. Als Porzellan-Universum. Und als Burg, die nun für jedermann ohne Hindernisse erreichbar ist.

Sie hat stolze 800 Jahre auf dem Buckel, doch ihrer Schönheit tut das keinerlei Abbruch. Wie eine Königin thront sie überm Saaletal – 400 Meter über null und mit famosem Rundumblick. Und als wäre das nicht schon Grund genug für die Mühe des Aufstiegs, spielt die Leuchtenburg noch einen zweiten erstklassigen und wirklich einmaligen Trumpf...