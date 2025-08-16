Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Die Leuchtenburg bei Jena ist erste barrierefrei zugängliche Höhenburg Deutschlands

Seit 800 Jahren thront die Leuchtenburg als „Königin des Saaletals“ auf einem Hügel bei Jena.
Seit 800 Jahren thront die Leuchtenburg als „Königin des Saaletals“ auf einem Hügel bei Jena. Bild: Stiftung Leuchtenburg
Seit 800 Jahren thront die Leuchtenburg als „Königin des Saaletals“ auf einem Hügel bei Jena.
Seit 800 Jahren thront die Leuchtenburg als „Königin des Saaletals“ auf einem Hügel bei Jena. Bild: Stiftung Leuchtenburg
Reise
Die Leuchtenburg bei Jena ist erste barrierefrei zugängliche Höhenburg Deutschlands
Von Ekkehart Eichler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Königin des Saaletals“ ist ein Superlativ in dreifacher Hinsicht: Als Höhenburg-Schmuckstück. Als Porzellan-Universum. Und als Burg, die nun für jedermann ohne Hindernisse erreichbar ist.

Sie hat stolze 800 Jahre auf dem Buckel, doch ihrer Schönheit tut das keinerlei Abbruch. Wie eine Königin thront sie überm Saaletal – 400 Meter über null und mit famosem Rundumblick. Und als wäre das nicht schon Grund genug für die Mühe des Aufstiegs, spielt die Leuchtenburg noch einen zweiten erstklassigen und wirklich einmaligen Trumpf...
