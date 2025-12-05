Ein Festival für die Königin der katalanischen Küche

Reise
Calçots – frische Frühlingszwiebeln – sind das Lieblingsgericht der Katalanen. Jede Familie hat ihr eigenes Rezept – gegrillt und mit Soße. Bei einem Festival Ende Januar in Valls konkurrieren Zwiebelzüchter wie Soßenköche um Pokale.
Carmes Küche ist ein Tempel der Aromen. Vor allem das Olivenöl, das ihr Mann Antonio und Sohn Àngel selbst herstellen, scheint seinen Duft von Sonne, Gras und reifen Zitrusfrüchten längst an das Inventar des Raums vererbt zu haben. In großzügigen Mengen fließt es hier tagtäglich.
