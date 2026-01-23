Geheimtipp Reise nach Kolumbien: Die heiligen Steine von Tayrona

Für Tiere und Touristen ist der Nationalpark im Norden des südamerikanischen Landes ein Paradies, für die indigenen Stämme ein ritueller Ort. Wie bekommt man beides unter einen Hut?

Da - ein Kapuzineräffchen! Dort - eine Brüllbären-Familie. Und hier: eine Blauschwanzechse! Vielleicht entdecken wir auch noch die scheuen Ameisenbären?