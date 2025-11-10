Reisetipp: Harte Sachen made in Dänemark

Dänemarks größte Wildnis, Skandinaviens mächtigste Bunker, Weltklasse-Wellen und Spitzen-Whisky – das alles gibt es in Thy im Nordwesten Jütlands auf kleinem Raum.

Landschaften gibt es, die muss man gesehen haben, um zu glauben, dass es sie gibt. Das 2008 zum ersten dänischen Nationalpark erklärte Gebiet in Thy (sprich Tüh) schützt zum Beispiel ein raues und zerbrechliches Naturgebilde, das sich selbst als Dänemarks größte Wildnis vermarktet. Über Jahrhunderte geformt von Nordseewinden und...