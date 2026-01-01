Tui-Chef im Interview: Was sind die neuesten Urlaubstrends, Herr Jacobi?

Sharm el-Scheich. Tui-Chef Benjamin Jacobi über die beliebtesten Länder für den Urlaub jetzt im Winter, den Einfluss des Klimawandels und die neue Art zu verreisen – und wo er selbst am liebsten Urlaub macht.

Was sind die aktuellen Reisetrends?

Ägypten ist vor allem im Winter sehr gefragt, auch die Türkei wird immer beliebter. Eine immer stärker gebuchte Verpflegungsart ist All Inclusive, weil gerade Familien Budgetsicherheit möchten, auch wenn die Kinder noch eine dritte Portion Eis essen. Für Kinder gibt es den Trend zu großen Wasserparks mit Rutschen, die direkt in Hotelanlagen gebaut werden. Neu und beliebt sind auch Zimmertypen mit Swim-up-Pools. So kann man quasi aus dem eigenen Bett ins Wasser springen.

Gibt es auch ganz neue Arten zu verreisen?

Es gibt Trends zu Luxusreisen und Trends zu Longevity-Produkten, wenn Gäste beispielsweise die Kältekammer im Urlaub benutzen möchten, um sich fit und aktiv zu halten. Wir haben außerdem besondere Reisewochen für Soloreisende auf den Weg gebracht. Das ist für Gäste, die allein verreisen, aber nicht allein bleiben möchten und Gleichgesinnte treffen wollen. Das müssen keine Singles sein. Es können auch Reisende sein, die zum Beispiel einen reiseunwilligen Partner haben.

Inwiefern spielt die Klimaerwärmung eine Rolle bei der Planung von Urlaubsreisen?

Wir sehen mehr Nachfrage nach Urlaub in Deutschland. Deshalb haben wir einen All Inclusive Kids Club in Wangerland in Ostfriesland an den Start gebracht. Zudem verlängern wir Reisemöglichkeiten und Flüge nach Griechenland und in die Türkei bis Ende November. Gerade Gästen, denen es im Hochsommer dort zu heiß ist, bieten wir so die Möglichkeit, hier bei milderen Temperaturen Urlaub zu machen.

Wo machen Sie selbst Urlaub?

Sehr unterschiedlich. Ich habe eine Familie mit zwei kleinen Kindern, die sehr stark ihre Wunschziele diktieren. In den Herbstferien sind wir mit der „Mein Schiff Relax“ auf einer Kreuzfahrt von Mallorca aus die italienische Küste hochgefahren. Für nächstes Jahr ist Südfrankreich geplant. Ich bin also durchaus in wirklich sehr unterschiedlichen Gefilden unterwegs.

Gibt es ein Lieblingsreiseland?

Aus meinem Hobby des Tauchens heraus ist Ägypten das Land, wo ich wahrscheinlich schon am häufigsten war und immer wieder gern hinkomme. Ansonsten bin ich neutral und freue mich auf alle Destinationen.

Von Ltur zur Tui

Benjamin Jacobi ist seit Oktober 2024 Vorsitzender der Tui-Deutschland Geschäftsführung. Davor verantwortete er als Geschäftsführer die Bereiche Vertrieb und Marketing. Zuvor war er Vorsitzender der Geschäftsführung des Last-Minute-Spezialisten Ltur.