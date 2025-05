Zwischen Heilkunst und stillem Glanz: Urlaub im tschechischen Bäderdreieck

Karlsbad, Marienbad, Franzensbad – von dampfenden Quellen, mondäner Architektur und deftiger Böhmischer Küche.

Karlsbad/ Marienbad/ Franzensbad. Südlich von Sachsen, knapp hinter der deutschen Grenze, liegt eine Region, die kulturell so reichhaltig ist wie das Mineralwasser, das hier aus der Erde sprudelt. Das tschechische Bäderdreieck – die Kurstädte Karlsbad (Karlovy Vary), Marienbad (Mariánské Lázně) und Franzensbad (Františkovy Lázně) – sind europäisches Kulturgut und Orte, an denen Körper und Geist so richtig zur Ruhe kommen.

„Diese drei Städte sind wie Schwestern – jede hat ihren eigenen Charakter, aber gemeinsam verkörpern sie die Seele der böhmischen Badekultur“, schwärmt einer der Reiseführer, der uns mit heiterer Stimme durch prachtvolle Kolonnaden und elegante Parks führt. Auf der Landkarte sehen die Städte wie ein Dreieck aus. In Wahrheit ist es ein dreifaches Versprechen: Ruhe, Gesundheit und ein Hauch von altem Glanz.

Karlsbad: Wo Monarchen kurten und Prominenz promenierte

„Wenn es eine Hauptstadt der Kurkultur gibt, dann ist es Karlsbad“, sagt Reiseführer Bruno Fischer mit Stolz in der Stimme. Er lebt seit Jahrzehnten in der Region, hat Generationen von Besuchern durch die Kolonnaden und zu den Quellen geführt. Und er kennt Karlsbad wie seine Westentasche.

Die Kurkolonnade mit ihrer Vielzahl an heißen Thermalquellen verleiht dem Ort fast etwas Majestätisches. Schon Goethe, Beethoven und Peter der Große tranken hier das stark mineralisierte Wasser. Die Trinkbecher aus Porzellan mit integriertem Rüssel sind ebenso Kult wie die langen Spaziergänge durch die Kurpromenade, bei denen das heiße Wasser Schluck für Schluck aufgenommen wird. Die Anwendungen zielen vor allem auf den Magen-Darm-Trakt, Stoffwechselkrankheiten und Diabetes ab.

Entlang des Flusses Teplá, zu Deutsch Tepl, führt unser Weg durch eine architektonische Zeitreise: Jugendstilfassaden, die wie Theaterkulissen aussehen, pompöse Hotels wie das „PUP“, das sogar als Drehort für James Bond diente und modernistische Kontraste wie das brutalistische Thermal-Hotel. „Brutalismus klingt aber schlimmer als er aussieht“, beruhigt der Reiseleiter. Tatsächlich beeindruckt der wuchtige Bau durch Funktionalität, beherbergt er doch das jährliche internationale Filmfestival, das jeden Juli Stars aus aller Welt anzieht. „Hollywood war hier, Jackie Chan, John Malkovich, Michael Douglas – sie alle kamen. Und manche blieben länger.“

Karlsbad besitzt zwölf Quellen. Die bekannteste und stärkste befindet sich in den Weißen Kolonnaden und wird Sprudel (Vřídlo) genannt. „Der Sprudel hat 73 Grad Celsius – man muss vorsichtig sein. Aber er hilft, er heilt“, sagt Fischer. Bis zu 14 Meter schießt er in die Höhe, mit 2000 Litern pro Minute.

Heilkräfte per Schnabeltasse: Aus der Marienbader Karolinenquelle kommt zwischen 7 und 10 Grad kühles Mineralwasser. Das schnabelartige Mundstück hilft, eine Verfärbung der Zähne durch das Mineralwasser zu vermeiden. Das Karlsbader Trinkbecher Museum in Loket beherbergt die größte Sammlung von Schnabeltassen weltweit. Bild: Timotheus Öser Heilkräfte per Schnabeltasse: Aus der Marienbader Karolinenquelle kommt zwischen 7 und 10 Grad kühles Mineralwasser. Das schnabelartige Mundstück hilft, eine Verfärbung der Zähne durch das Mineralwasser zu vermeiden. Das Karlsbader Trinkbecher Museum in Loket beherbergt die größte Sammlung von Schnabeltassen weltweit. Bild: Timotheus Öser

„Karlsbad war nie ein Ort für einfache Leute. Im 19. Jahrhundert war es der Kurort der Kaiser, Könige und Industriemagnaten. Aber heute ist er für alle da.“ Dank der Unterstützung durch tschechische Krankenkassen – und mit etwas Glück auch durch deutsche – ist ein Aufenthalt in einem Kurhotel erschwinglich geworden.

Marienbad: Die geheimnisvolle Dame unter den Kurbädern

Wenige Kilometer weiter südlich liegt Marienbad, das zweite Juwel im Dreieck. Während Karlsbad mit barockem Übermut glänzt, wirkt Marienbad eher wie eine elegante Herzogin – würdevoll, zurückhaltend, mit einem Hang zur Melancholie. Irgendwo am Waldrand bäumt sich ein kleiner Palast auf – im Hotel „Schloß Balmoral und Osborne“ fand auch Franz Kafka seinerzeit Inspirationen für seine Texte. „Ein Mensch kann alles, nur nicht vor sich selbst zu entkommen“, lautet eines seiner berühmten Zitate. Und ja, beim Spazieren durch die fast unwirkliche, teils noch marode, teils perfekt sanierte Kulisse, umringt von Wald, kommt man sich noch ein wenig näher.

„Marienbad ist die Dame mit dem Fächer – kultiviert, fein und ein wenig geheimnisvoll“, sagt der adrett gekleidete Reiseführer Štěpán Karel Odstrčil. Der perfekt deutsch sprechende Museologe und Historiker wurde mit dem „Brückenbauerpreis“ ausgezeichnet. Kein Wunder, kennt er doch bis ins kleinste Detail die Kulturgeschichte der Region und macht sie den Deutschen verständlich.

Marienbad sei einst europäischer Treffpunkt der Intellektuellen gewesen. König Edward VII., Richard Wagner und Sigmund Freud waren regelmäßige Gäste. „Und auch Goethe war hier – und zwar nicht nur, um Gedichte zu schreiben“, sagt der Reiseleiter mit einem Augenzwinkern. Tatsächlich verliebte sich der Dichter im Alter von 72 Jahren in die junge Ulrike von Levetzow – ein bittersüßes Kapitel europäischer Romantik, das bis heute in Marienbad lebendig ist.

Das Marienbader Wasser stammt aus über 40 kalten Quellen und wirkt vor allem bei Nieren-, Harnwegs- und Atemwegserkrankungen. Auch die Moorbehandlungen sind berühmt – sie gehören zu den effektivsten Naturheilmethoden Mitteleuropas. Im Gegensatz zu Karlsbad fließen hier viele verschiedene Quellen statt nur einer, die nur unterschiedlich heiß aus der Erde kommt.

Reiseführer Štěpán Karel Odstrčil posiert zwischen den Statuen von Kaiser Franz Josef und König Edward in Marienbad. Bild: Timotheus Öser Reiseführer Štěpán Karel Odstrčil posiert zwischen den Statuen von Kaiser Franz Josef und König Edward in Marienbad. Bild: Timotheus Öser

Franzensbad: Die stille Schwester mit heilender Tiefe

Franzensbad ist die kleinste der drei Städte – und für viele die ursprünglichste. Gegründet 1793 als erstes Moorheilbad Europas, trägt sie bis heute den Charme vergangener Zeiten. Pastellfarbene Häuser, ruhige Plätze, klassizistische Pavillons und eine auffallende Ordnung prägen das Stadtbild.

„Franzensbad ist der stille Heiler“, erklärt der Reiseführer. „Wer hierherkommt, will gesund werden – und zwar in Ruhe.“ Einige Anwendungen richten sich vor allem an Frauen – nicht wenige verbinden Franzensbad mit Fruchtbarkeitskuren. Aber auch bei Herz-Kreislauf-Beschwerden, Wirbelsäulenproblemen und chronischen Schmerzen ist das Angebot umfangreich.

Bemerkenswert ist die Reinheit der Quellen: „Über zwanzig Quellen haben wir hier, jede mit ihrer eigenen Wirkung. Und unser Schwefelmoor ist eine Klasse für sich.“ Das Heilmoor wird direkt aus den umliegenden Torfgebieten gewonnen, frisch verarbeitet und in Wannenbädern oder Packungen angewendet.

Franzensbad ist jedenfalls kein Ort für Eilige. Wer hierher kommt, sollte viel Zeit mitbringen – und die Bereitschaft, sie loszulassen.

Die Kraft der Kur – gestern wie heute

„Früher kamen nur Reiche – oder Funktionäre“, erzählt unser Guide. „Heute kommt jeder, der sich eine Auszeit gönnt – oder gönnen muss.“ Die tschechischen Krankenkassen übernehmen einen Großteil der Kosten. Für deutsche Versicherte ist es etwas komplizierter, aber mit einer medizinischen Begründung durchaus möglich.

Der Aufenthalt in einem Kurhotel ist komfortabel: moderne Zimmer, ärztliche Betreuung, regelmäßige Anwendungen – und dazwischen Spaziergänge durch die pure Natur, oft begleitet vom leisen Rauschen von Musik, Wasser oder Blätterwerk.

„Die Kur war nie nur Medizin“, betont der Reiseführer. „Sie war immer auch eine soziale Bühne – ein Ort, an dem Europa sich begegnete.“ Auch heute noch lebt dieser Geist fort: Die Cafés sind voller Sprachen, die Thermalbecken international besetzt.

Abendliches Wasserspektakel mit Musik: Am 30. April um 21 Uhr wurde die „Singende Fontäne“ nach einer Renovierung feierlich eingeweiht – Hunderte Schaulustige genossen das mit klassischen bis rockigen Klängen unterlegte Wasserspiel. Sie sprudelt bis Ende Oktober. Bild: Timotheus Öser Abendliches Wasserspektakel mit Musik: Am 30. April um 21 Uhr wurde die „Singende Fontäne“ nach einer Renovierung feierlich eingeweiht – Hunderte Schaulustige genossen das mit klassischen bis rockigen Klängen unterlegte Wasserspiel. Sie sprudelt bis Ende Oktober. Bild: Timotheus Öser

Zwischen Kolonnaden und Karpfen, zwischen Bier und Geschichte

Die kulturellen Unterschiede zwischen Tschechien und Deutschland sind spürbar – aber bereichernd. Beim Mittagessen im Kurrestaurant geht es heiter zu: Die Speisekarte reicht von gebratenem Lachs über Lendenbraten (Svíčková) bis zu paniertem Schnitzel „nach Wiener Art“. Und natürlich: Bier.

„Nasdraví – wir saufen uns gesund!“, ruft der Reiseführer lachend und hebt sein Glas. Dabei erklärt er: „Tschechisches Bier ist nicht gleich Pilsner. Es gibt dutzende Sorten – Svijany, Krusovice, Budvar – alles mit Geschichte.“ Und mit Stolz. Über Bier spricht man hier wie über Wein in Frankreich. Und obwohl Tschechien eine Null-Promille-Grenze im Straßenverkehr hat, weiß jeder, wie man verantwortungsvoll genießt.

Auch die Unterschiede im Alltag fallen auf: Verkehrsregeln, Essenszeiten, Freizeitgestaltung. „In Deutschland spielt man Skat im Schrebergarten. Hier fährt man Rad oder geht in die Sauna. Das haben wir von euch übernommen“, sagt unser Begleiter.

In den Gesprächen offenbart sich eine gewisse tschechische Gelassenheit. Regeln werden kreativ interpretiert, Freiheit hochgeschätzt, aber stets mit einem Augenzwinkern. Und obwohl Deutsch nicht mehr erste Fremdsprache ist, hat es im Bäderdreieck seinen festen Platz. Inmitten prachtvoller Kurarchitektur scheinen die Tschechen ein herzliches, geerdetes Leben zu führen.

UNESCO, Zukunft und ein bisschen Skepsis

Seit 2021 gehört das Bäderdreieck zum UNESCO-Weltkulturerbe – als Teil der „Great Spa Towns of Europe“. Ein wohl verdienter Ritterschlag für eine Region, die viel erlebt hat: Kriege, politische Umbrüche, wirtschaftliche Krisen.

Aber noch nicht alles glänzt. Die meisten der beeindruckenden Fassaden erstrahlen zwar schon neu. Andere Gebäude benötigen Investitionen, jüngere Generationen wandern ab, die große Kurära ist Vergangenheit. Und trotzdem: Die Besucherzahlen steigen wieder, das Interesse wächst.

„Manche Tschechen meckern gern“, gibt der Reiseführer zu. „Aber am Ende sind sie stolz auf das, was sie hier haben.“ Und das können sie auch sein.

Natürlich hat sich die Kur verändert. Neben klassischen Trink- und Badekuren bieten die modernen Einrichtungen auch Ayurveda, Kneipp-Therapie, Yoga und Detox-Programme. Doch der Kern bleibt: Heilung durch die Kraft der Natur – und durch das bewusste Innehalten.

„Viele unserer Gäste kommen heute nicht wegen einer Krankheit, sondern weil sie den Kontakt zu sich selbst verloren haben“, sagt eine Kurärztin. „Die Stille, die Bewegung, das Wasser – all das bringt sie wieder zu sich.“

Diese Philosophie ist im ganzen Dreieck zu spüren. Keine Hektik, kein Massentourismus, sondern ein entschleunigter Rhythmus, der wohltut. Der moderne Mensch kann hier für eine Weile aussteigen – und auf gewisse Weise geheilt wiederkommen.

„Hier heilt nicht nur das Wasser – hier heilt die Zeit“, sagt der Reiseführer zum Abschied. Wir trinken noch einen Schluck von der Quelle und glauben ihm.

Karlsbad (Karlovy Vary)

Gründung: 14. Jahrhundert

Schwerpunkte: Trinkkuren, Magen-Darm-Erkrankungen, Diabetes

Besonderheit: Internationales Filmfestival, 13 Quellen, heißester Sprudel mit 73 °C

von Chemnitz aus 95 km entfernt, mit dem Auto 1h40

Marienbad (Mariánské Lázně)

Gründung: Anfang 19. Jh.

Schwerpunkte: Nieren-, Harnwegserkrankungen, Atemwege

Besonderheit: Goethe-Denkmal, romantische Parks, historische Kolonnaden

von Chemnitz aus 160 km entfernt, mit dem Auto 2h10

Franzensbad (Františkovy Lázně)

Gründung: 1793

Schwerpunkte: Frauenheilkunde, Herz-Kreislauf, Moorbäder

Besonderheit: Klassizistische Architektur, besonders ruhig, Ursprünglichkeit

von Chemnitz aus 120 km entfernt, mit dem Auto 1h40

Weitere Ausflugstipps

Naturreservat „Soos“, bei Franzensbad: Spaziergang durch ein Moorgebiet, mit natürlichen Mofetten und Mineralquellen

Historische Städte: Cheb/Eger mit seiner bewegenden Kulturgeschichte und das romantische Loket, dessen autofreie Altstadt unter Denkmalschutz steht

Hotel-Tipp

Orea Spa Hotel Palace Zvon in Marienbad, Doppelzimmer ab 68 Euro/Nacht, ab 605 EUR (Frühstück, 8 Tage, inkl. Flug p.P.), zahlreiche Angebote von Massage über Bäder bis zu Moorbehandlungen www.orea.cz/de/spa-hotel-palace-zvon

