Am Tag nach der Goldmedaille: Warum die Chemnitzer Kunstturnerin Schönmaier im Mehrkampffinale nur zuschaute

Im Mixed-Wettbewerb durfte Karina Schönmaier jubeln. Gemeinsam mit Timo Eder setzte sie sich gegen die Topfavoriten durch. Am Tag danach war sie anders als erwartet nicht im Einsatz.

Karina Schönmaier schaute am Donnerstag nur zu. Auf ihren Einsatz im Mehrkampffinale der Kunstturnerinnen hatte die Chemnitzerin bei den Europameisterschaften in Leipzig verzichtet. Ob freiwillig oder nicht, das wurde nicht klar. Am Abend zuvor hatte die 19-Jährige in der Mixed Zone der Messehalle eins noch glaubwürdig versichert, sie fühle...