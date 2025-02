Aher Uguak wird den Niners Chemnitz lange fehlen: Warum dieser Ausfall so bitter ist und dennoch eine Chance bietet

Tip-off

Melden Sie sich jetzt kostenlos für den NINERS-Newsletter an und erhalten Sie jede Woche alle wichtigen Infos direkt in Ihr Postfach.



Gewinnen Sie 2 Tickets direkt am Spielfeldrand! Jede Anmeldung nimmt teil.

Ich akzeptiere die AGB und nehme den Datenschutzhinweis der Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG zur Kenntnis.

Jetzt anmelden