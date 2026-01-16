„Air Canada“ fliegt in der Messe ein: Ex-Publikumsliebling Isiaha Mike kommt erstmals als Gegner zu den Niners Chemnitz

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Da staunte selbst Mitspieler Jonas Richter. Mit spektakulären Dunkings wie diesem beim Spiel in Frankfurt im April 2021 eroberte Isiaha Mike die Herzen der Chemnitzer Fans.
Da staunte selbst Mitspieler Jonas Richter. Mit spektakulären Dunkings wie diesem beim Spiel in Frankfurt im April 2021 eroberte Isiaha Mike die Herzen der Chemnitzer Fans. Bild: Imago images/Kessler-Sportfotografie
Ein Teil der fast schon legendären ersten Bundesligamannschaft der Niners Chemnitz: Jonas Richter, Wes Clark, Isiaha Mike, Niklas Wimberg (von links).
Ein Teil der fast schon legendären ersten Bundesligamannschaft der Niners Chemnitz: Jonas Richter, Wes Clark, Isiaha Mike, Niklas Wimberg (von links). Bild: Imago images/Claus Bergmann
Im Mai 2022 schafften die Niners den Einzug in die Playoffs gegen den FC Bayern München. Damals war Andreas Obst noch kein Weltmeister und Isiaha Mike noch sein Gegenspieler.
Im Mai 2022 schafften die Niners den Einzug in die Playoffs gegen den FC Bayern München. Damals war Andreas Obst noch kein Weltmeister und Isiaha Mike noch sein Gegenspieler. Bild: Imago/kolbert-press
Rodrigo Pastore war der erste Trainer für Isiaha Mike als Profi. Unter dem Argentinier entwickelte sich der Kanadier zu einem der besten Spieler der Liga. Hier ein Foto aus dem April 2021.
Rodrigo Pastore war der erste Trainer für Isiaha Mike als Profi. Unter dem Argentinier entwickelte sich der Kanadier zu einem der besten Spieler der Liga. Hier ein Foto aus dem April 2021. Bild: imago images/Eibner
Seit Sommer dieses Jahres steht Isiaha Mike beim FC Bayern München unter Vertrag, spielt dort unter Startrainer Svetislav Pešić, der Ende Dezember Gordon Herbert ersetzte.
Seit Sommer dieses Jahres steht Isiaha Mike beim FC Bayern München unter Vertrag, spielt dort unter Startrainer Svetislav Pešić, der Ende Dezember Gordon Herbert ersetzte. Bild: IMAGO/Eibner
Im Juni 2022 spielten die Kumpels Isiaha Mike (links) und Aher Uguak in der kanadischen Sommerliga gegeneinander. Mike wechselte danach aus Chemnitz zu JL Bourge-en-Bresse, Uguak kam zu den Niners.
Im Juni 2022 spielten die Kumpels Isiaha Mike (links) und Aher Uguak in der kanadischen Sommerliga gegeneinander. Mike wechselte danach aus Chemnitz zu JL Bourge-en-Bresse, Uguak kam zu den Niners. Bild: Imago/Zuma Wire
Da staunte selbst Mitspieler Jonas Richter. Mit spektakulären Dunkings wie diesem beim Spiel in Frankfurt im April 2021 eroberte Isiaha Mike die Herzen der Chemnitzer Fans.
Da staunte selbst Mitspieler Jonas Richter. Mit spektakulären Dunkings wie diesem beim Spiel in Frankfurt im April 2021 eroberte Isiaha Mike die Herzen der Chemnitzer Fans. Bild: Imago images/Kessler-Sportfotografie
Ein Teil der fast schon legendären ersten Bundesligamannschaft der Niners Chemnitz: Jonas Richter, Wes Clark, Isiaha Mike, Niklas Wimberg (von links).
Ein Teil der fast schon legendären ersten Bundesligamannschaft der Niners Chemnitz: Jonas Richter, Wes Clark, Isiaha Mike, Niklas Wimberg (von links). Bild: Imago images/Claus Bergmann
Im Mai 2022 schafften die Niners den Einzug in die Playoffs gegen den FC Bayern München. Damals war Andreas Obst noch kein Weltmeister und Isiaha Mike noch sein Gegenspieler.
Im Mai 2022 schafften die Niners den Einzug in die Playoffs gegen den FC Bayern München. Damals war Andreas Obst noch kein Weltmeister und Isiaha Mike noch sein Gegenspieler. Bild: Imago/kolbert-press
Rodrigo Pastore war der erste Trainer für Isiaha Mike als Profi. Unter dem Argentinier entwickelte sich der Kanadier zu einem der besten Spieler der Liga. Hier ein Foto aus dem April 2021.
Rodrigo Pastore war der erste Trainer für Isiaha Mike als Profi. Unter dem Argentinier entwickelte sich der Kanadier zu einem der besten Spieler der Liga. Hier ein Foto aus dem April 2021. Bild: imago images/Eibner
Seit Sommer dieses Jahres steht Isiaha Mike beim FC Bayern München unter Vertrag, spielt dort unter Startrainer Svetislav Pešić, der Ende Dezember Gordon Herbert ersetzte.
Seit Sommer dieses Jahres steht Isiaha Mike beim FC Bayern München unter Vertrag, spielt dort unter Startrainer Svetislav Pešić, der Ende Dezember Gordon Herbert ersetzte. Bild: IMAGO/Eibner
Im Juni 2022 spielten die Kumpels Isiaha Mike (links) und Aher Uguak in der kanadischen Sommerliga gegeneinander. Mike wechselte danach aus Chemnitz zu JL Bourge-en-Bresse, Uguak kam zu den Niners.
Im Juni 2022 spielten die Kumpels Isiaha Mike (links) und Aher Uguak in der kanadischen Sommerliga gegeneinander. Mike wechselte danach aus Chemnitz zu JL Bourge-en-Bresse, Uguak kam zu den Niners. Bild: Imago/Zuma Wire
Niners Chemnitz
„Air Canada“ fliegt in der Messe ein: Ex-Publikumsliebling Isiaha Mike kommt erstmals als Gegner zu den Niners Chemnitz
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kanadier hat zwei Jahre lang in Chemnitz gespielt, jetzt läuft er für den FC Bayern München auf. Seine erste Station in Europa hat er nie vergessen. Nicht nur deshalb freut er sich besonders auf Sonntag.

Die Fans hatten viel zu wenig von ihm. Als „Air Canada“ im Dress der Niners Chemnitz durch die Hallen der Basketball-Bundesliga flog, waren eben diese Hallen oftmals leer. Die Coronapandemie und die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus sorgten damals dafür, dass einer der spektakulärsten Spieler, die jemals für die Chemnitzer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
14.01.2026
4 min.
Niners Chemnitz: Unnötig verlorener direkter Vergleich gegen Ratiopharm Ulm trübt die Freude über Comeback von Aher Uguak
Aher Uguak feierte am Mittwoch beim Eurocupspiel in Ulm sein Comeback nach fast 350 Tagen Verletzungspause.
Mit 76:88 verloren die Basketballer am Mittwoch im Eurocup. Für einen ihrer Spieler war es dennoch einer der schönsten Tage seines Lebens. Und er freut sich auf viele Emotionen am Sonntag.
Thomas Reibetanz
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
13.01.2026
3 min.
Die Nummer 1 ist zurück: Aher Uguak steht nach langer Leidenszeit vor seinem Comeback bei den Niners Chemnitz
So lieben ihn die Fans: Aher Uguak gilt als kampfstarker Spieler. Wie weit er nach seiner schweren Verletzung und langer Pause wieder ist, wird sich aber wohl erst nach einigen Spielen zeigen.
Im Februar vergangenen Jahres hatte sich der Kanadier schwer am Knie verletzt. Nach Operation und langer Reha wurde er nun für den Eurocupkader gemeldet. Vielleicht spielt er schon am Mittwoch in Ulm.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel