„Air Canada“ fliegt in der Messe ein: Ex-Publikumsliebling Isiaha Mike kommt erstmals als Gegner zu den Niners Chemnitz

Niners Chemnitz
Der Kanadier hat zwei Jahre lang in Chemnitz gespielt, jetzt läuft er für den FC Bayern München auf. Seine erste Station in Europa hat er nie vergessen. Nicht nur deshalb freut er sich besonders auf Sonntag.
Die Fans hatten viel zu wenig von ihm. Als „Air Canada“ im Dress der Niners Chemnitz durch die Hallen der Basketball-Bundesliga flog, waren eben diese Hallen oftmals leer. Die Coronapandemie und die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus sorgten damals dafür, dass einer der spektakulärsten Spieler, die jemals für die Chemnitzer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.