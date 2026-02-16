MENÜ
Rodrigo Pastore ist als strenger Trainer bekannt. Er versucht es in dieser Saison aber mehr mit Zuckerbrot als mit Peitsche. So langsam zahlen es ihm seine Spieler auch zurück.
Bild: IMAGO/Eibner
Rodrigo Pastore ist als strenger Trainer bekannt. Er versucht es in dieser Saison aber mehr mit Zuckerbrot als mit Peitsche. So langsam zahlen es ihm seine Spieler auch zurück.
Bild: IMAGO/Eibner
Niners Chemnitz
Alles eine Frage der Einstellung: Wie die Niners Chemnitz trotz anhaltender Personalsorgen die Kurve gekriegt haben
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Durch den 105:100-Sieg in Trier haben sich die Basketballer erst einmal aller Abstiegssorgen entledigt. Dass sie dieses Mal nicht eingebrochen sind, liegt auch an den richtigen Knöpfen, an denen dringend gedreht werden musste.

Zur Belohnung für ihre starke Leistung durften sich die Spieler der Niners Chemnitz in der Nacht von Sonntag zu Montag erst einmal stundenlang in den Bus quetschen. Die Heimfahrt aus Trier ist die längste der Saison, erst gegen 21 Uhr ist der Tross gestartet, die Autobahn war durch die nächtlichen Schneefälle teilweise schwer zu befahren. In...
