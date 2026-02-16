Alles eine Frage der Einstellung: Wie die Niners Chemnitz trotz anhaltender Personalsorgen die Kurve gekriegt haben

Durch den 105:100-Sieg in Trier haben sich die Basketballer erst einmal aller Abstiegssorgen entledigt. Dass sie dieses Mal nicht eingebrochen sind, liegt auch an den richtigen Knöpfen, an denen dringend gedreht werden musste.

Zur Belohnung für ihre starke Leistung durften sich die Spieler der Niners Chemnitz in der Nacht von Sonntag zu Montag erst einmal stundenlang in den Bus quetschen. Die Heimfahrt aus Trier ist die längste der Saison, erst gegen 21 Uhr ist der Tross gestartet, die Autobahn war durch die nächtlichen Schneefälle teilweise schwer zu befahren. In... Zur Belohnung für ihre starke Leistung durften sich die Spieler der Niners Chemnitz in der Nacht von Sonntag zu Montag erst einmal stundenlang in den Bus quetschen. Die Heimfahrt aus Trier ist die längste der Saison, erst gegen 21 Uhr ist der Tross gestartet, die Autobahn war durch die nächtlichen Schneefälle teilweise schwer zu befahren. In...