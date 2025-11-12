Am Ende nicht clever genug: Niners Chemnitz verlieren Eurocupspiel gegen Budućnost Podgorica nach großem Kampf

Nach der bitteren Niederlage in Jena wollten die Chemnitzer Basketballer eine Reaktion zeigen. Das gelang ihnen auch, sie waren mit dem Favoriten auf Augenhöhe. Doch es reichte nicht. Hier das 71:84 zum Nachlesen in unserem Ticker.

Chemnitz.

Bis zum vergangenen Wochenende hatten die Basketballer der Niners Chemnitz immer eine gute Ausrede für Niederlagen. Mal fehlten wichtige Spieler, sodass die Rotation wirklich kurz wurde, mal war es Pech, mal hatten die Schiedsrichter einen gebrauchten Tag. In Jena allerdings war es ein Totalschaden ab dem zweiten Viertel. Und den wollen sie heute reparieren. Wie das Spiel gegen das erfahrene Team aus Montenegro läuft, lest Ihr hier.