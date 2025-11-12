Am Ende nicht clever genug: Niners Chemnitz verlieren Eurocupspiel gegen Budućnost Podgorica nach großem Kampf

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nike Sibande im Spiel der Niners Chemnitz gegen Buducnost Podgorica.
Nike Sibande im Spiel der Niners Chemnitz gegen Buducnost Podgorica. Bild: Alexander Trienitz
Corey Davis ist zurück auf dem Feld. Nach seinem Jochbeinbruch ist er heute gegen Podgorica wieder dabei.
Corey Davis ist zurück auf dem Feld. Nach seinem Jochbeinbruch ist er heute gegen Podgorica wieder dabei. Bild: Alexander Trienitz
Yordan Minchev im Spiel der Niners gegen Buducnost Podgorica.
Yordan Minchev im Spiel der Niners gegen Buducnost Podgorica. Bild: Alexander Trienitz
Kevin Yebo fehlte den Niners Chemnitz zuletzt zweimal erkrankt. Heute ist er zurück.
Kevin Yebo fehlte den Niners Chemnitz zuletzt zweimal erkrankt. Heute ist er zurück. Bild: Alexander Trienitz
Nur noch weg: Nach der Niederlage im Derby schoben die Niners-Spieler um Yordan Minchev Frust.
Nur noch weg: Nach der Niederlage im Derby schoben die Niners-Spieler um Yordan Minchev Frust. Bild: Alexander Trienitz
Nike Sibande im Spiel der Niners Chemnitz gegen Buducnost Podgorica.
Nike Sibande im Spiel der Niners Chemnitz gegen Buducnost Podgorica. Bild: Alexander Trienitz
Corey Davis ist zurück auf dem Feld. Nach seinem Jochbeinbruch ist er heute gegen Podgorica wieder dabei.
Corey Davis ist zurück auf dem Feld. Nach seinem Jochbeinbruch ist er heute gegen Podgorica wieder dabei. Bild: Alexander Trienitz
Yordan Minchev im Spiel der Niners gegen Buducnost Podgorica.
Yordan Minchev im Spiel der Niners gegen Buducnost Podgorica. Bild: Alexander Trienitz
Kevin Yebo fehlte den Niners Chemnitz zuletzt zweimal erkrankt. Heute ist er zurück.
Kevin Yebo fehlte den Niners Chemnitz zuletzt zweimal erkrankt. Heute ist er zurück. Bild: Alexander Trienitz
Nur noch weg: Nach der Niederlage im Derby schoben die Niners-Spieler um Yordan Minchev Frust.
Nur noch weg: Nach der Niederlage im Derby schoben die Niners-Spieler um Yordan Minchev Frust. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Am Ende nicht clever genug: Niners Chemnitz verlieren Eurocupspiel gegen Budućnost Podgorica nach großem Kampf
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der bitteren Niederlage in Jena wollten die Chemnitzer Basketballer eine Reaktion zeigen. Das gelang ihnen auch, sie waren mit dem Favoriten auf Augenhöhe. Doch es reichte nicht. Hier das 71:84 zum Nachlesen in unserem Ticker.

Chemnitz.

Bis zum vergangenen Wochenende hatten die Basketballer der Niners Chemnitz immer eine gute Ausrede für Niederlagen. Mal fehlten wichtige Spieler, sodass die Rotation wirklich kurz wurde, mal war es Pech, mal hatten die Schiedsrichter einen gebrauchten Tag. In Jena allerdings war es ein Totalschaden ab dem zweiten Viertel. Und den wollen sie heute reparieren. Wie das Spiel gegen das erfahrene Team aus Montenegro läuft, lest Ihr hier.

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
22.10.2025
2 min.
Erst zu viele Fehler, dann Hochspannung: Niners Chemnitz verlieren verrücktes Eurocupspiel gegen die London Lions
Corey Davis im Spiel der Niners Chemnitz gegen die London Lions.
Im vierten Spiel in diesem Wettbewerb gab es für die Chemnitzer Basketballer die dritte Niederlage. Die war am Ende auch verdient, weil die Gäste cleverer waren. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.
Thomas Reibetanz
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
29.10.2025
2 min.
Niners Chemnitz brechen den Bann: Reife Leistung bringt gegen Ratiopharm Ulm den ersten Sieg nach zuvor vier Niederlagen in Serie
Yordan Minchev und Corey Davis bejubeln den Sieg über Ulm.
Im deutschen Duell des Eurocups siegten die Chemnitzer Basketballer mit 89:78. Die Rückkehr ihrer zwei Kapitäne hatte den entscheidenden Anteil daran. Hier unser Ticker zum Spiel.
Thomas Reibetanz
16:00 Uhr
2 min.
3. Handball-Liga: Klappt es für den SV 04 Oberlosa mit dem zweiten Auswärtssieg?
Symbolbild.
Nach dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre fahren die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen zur HG Hamburg-Barmbek. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Vogtländer ihr Punktekonto ausgleichen.
Rico Michel
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
Mehr Artikel