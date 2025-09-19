Amadou Sow: Ein sanfter Riese sorgt für die richtige Balance im neuen Team der Niners Chemnitz

Der Neuzugang hat eine beachtliche Karriere hingelegt: Als Teenager ging er allein aus Mali in die USA, um Basketball zu spielen. Jetzt will er im Land des Welt- und Europameisters durchstarten.

Es geht mitunter laut zu im neuen Team der Niners Chemnitz. Für Stimmung auf und neben dem Feld sorgen dabei vor allem Jungs wie Ty Brewer, Kostja Mushidi oder Kevin Yebo. Für eine erfolgreiche Mannschaft sind solche emotionalen Typen genau so wichtig wie die eher ruhigen. Zu denen gehört neben Kaza Kajami-Keane, der in den Testspielen als... Es geht mitunter laut zu im neuen Team der Niners Chemnitz. Für Stimmung auf und neben dem Feld sorgen dabei vor allem Jungs wie Ty Brewer, Kostja Mushidi oder Kevin Yebo. Für eine erfolgreiche Mannschaft sind solche emotionalen Typen genau so wichtig wie die eher ruhigen. Zu denen gehört neben Kaza Kajami-Keane, der in den Testspielen als...