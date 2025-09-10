Anschnallen, bitte: So viel Potenzial steckt in der neuen Mannschaft der Niners Chemnitz

Niners Chemnitz
18 Tage sind es noch bis zum Saisonstart der Basketballer in Bundesliga und Europapokal. Fünf Testspiele sind bislang absolviert. „Freie Presse“ war bei allen dabei und analysiert den Kader.
Neun ganz Neue, ein Rückkehrer, drei Gebliebene: Der Kader der Niners Chemnitz wurde einmal auf links gedreht. Doch was kann er? Die „Freie Presse“ hat die ersten Eindrücke aller Spieler gesammelt. Hier sind sie zum Durchklicken.
