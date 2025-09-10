Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wird Nike Sibande zum Königstransfer der Niners Chemnitz in diesem Sommer?
Wird Nike Sibande zum Königstransfer der Niners Chemnitz in diesem Sommer? Bild: René Hudl
Wird Nike Sibande zum Königstransfer der Niners Chemnitz in diesem Sommer?
Wird Nike Sibande zum Königstransfer der Niners Chemnitz in diesem Sommer? Bild: René Hudl
Niners Chemnitz
Anschnallen, bitte: So viel Potenzial steckt in der neuen Mannschaft der Niners Chemnitz
Von Thomas Reibetanz
18 Tage sind es noch bis zum Saisonstart der Basketballer in Bundesliga und Europapokal. Fünf Testspiele sind bislang absolviert. „Freie Presse“ war bei allen dabei und analysiert den Kader.

Neun ganz Neue, ein Rückkehrer, drei Gebliebene: Der Kader der Niners Chemnitz wurde einmal auf links gedreht. Doch was kann er? Die „Freie Presse“ hat die ersten Eindrücke aller Spieler gesammelt. Hier sind sie zum Durchklicken.
04.09.2025
4 min.
Der neue Anführer legt den Finger in die Wunde: Was bei den Niners Chemnitz schon gut klappt – und wo es noch hapert
Ty Brewer ist der neue emotionale Anführer der Niners Chemnitz. Auch ein Testspiel wie das am Mittwoch gegen Fribourg nimmt er sehr ernst. Und er hatte einiges zu kritisieren.
Drei Testspiele haben die Basketballer bisher absolviert, alle haben sie klar gewonnen. Dennoch kann nach dem Umbruch noch nicht alles funktionieren. „Freie Presse“ wagt eine erste zaghafte Analyse.
Thomas Reibetanz
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
10.09.2025
2 min.
Niners Chemnitz begleiten ihr Profiteam die komplette Saison lang für eine Doku-Serie bei Youtube
Die Doku-Serie "99 Dreams, One Team" startet am 11. September, 18 Uhr, auf dem Youtube-Kanal der Niners Chemnitz.
Die Basketballer wurden schon in den ersten Wochen beim Training und bei Testspielen gefilmt. Dazu gibt es Interviews und Porträts der Spieler sowie den beliebten Blick hinter die Kulissen.
Thomas Reibetanz
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
