Basketballer der Niners Chemnitz gewinnen beim starken Aufsteiger in Trier und sorgen für Überraschungen im Länderspielfenster

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Niners Chemnitz um Nike Sibande lieferten dem starken Aufsteiger aus Trier ein Duell auf Augenhöhe und holten sich den Auswärtssieg.
Die Niners Chemnitz um Nike Sibande lieferten dem starken Aufsteiger aus Trier ein Duell auf Augenhöhe und holten sich den Auswärtssieg. Bild: IMAGO/Eibner
Roman Bedime machte beim Sieg der Niners in Trier 17 Punkte.
Roman Bedime machte beim Sieg der Niners in Trier 17 Punkte. Bild: IMAGO/Eibner
Rodrigo Pastore ist seit 2015 Trainer der Niners Chemnitz. Er führte sie 2020 in die Bundesliga.
Rodrigo Pastore ist seit 2015 Trainer der Niners Chemnitz. Er führte sie 2020 in die Bundesliga. Bild: IMAGO/Anadolu Agency
Jaques Schneider trainiert die Gladiators Trier seit 2024, im vergangenen Sommer stieg er mit dem Team in die Bundesliga auf.
Jaques Schneider trainiert die Gladiators Trier seit 2024, im vergangenen Sommer stieg er mit dem Team in die Bundesliga auf. Bild: IMAGO/Jan Huebner
Nike Sibande (links) und Kevin Yebo könnten in den nächsten Tagen erstmals für afrikanische Nationalmannschaften auflaufen.
Nike Sibande (links) und Kevin Yebo könnten in den nächsten Tagen erstmals für afrikanische Nationalmannschaften auflaufen. Bild: Imago
Die Niners Chemnitz um Nike Sibande lieferten dem starken Aufsteiger aus Trier ein Duell auf Augenhöhe und holten sich den Auswärtssieg.
Die Niners Chemnitz um Nike Sibande lieferten dem starken Aufsteiger aus Trier ein Duell auf Augenhöhe und holten sich den Auswärtssieg. Bild: IMAGO/Eibner
Roman Bedime machte beim Sieg der Niners in Trier 17 Punkte.
Roman Bedime machte beim Sieg der Niners in Trier 17 Punkte. Bild: IMAGO/Eibner
Rodrigo Pastore ist seit 2015 Trainer der Niners Chemnitz. Er führte sie 2020 in die Bundesliga.
Rodrigo Pastore ist seit 2015 Trainer der Niners Chemnitz. Er führte sie 2020 in die Bundesliga. Bild: IMAGO/Anadolu Agency
Jaques Schneider trainiert die Gladiators Trier seit 2024, im vergangenen Sommer stieg er mit dem Team in die Bundesliga auf.
Jaques Schneider trainiert die Gladiators Trier seit 2024, im vergangenen Sommer stieg er mit dem Team in die Bundesliga auf. Bild: IMAGO/Jan Huebner
Nike Sibande (links) und Kevin Yebo könnten in den nächsten Tagen erstmals für afrikanische Nationalmannschaften auflaufen.
Nike Sibande (links) und Kevin Yebo könnten in den nächsten Tagen erstmals für afrikanische Nationalmannschaften auflaufen. Bild: Imago
Niners Chemnitz
Basketballer der Niners Chemnitz gewinnen beim starken Aufsteiger in Trier und sorgen für Überraschungen im Länderspielfenster
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 105:100-Erfolg der Chemnitzer war ein Offensiv-Spektakel. In der nahenden 14-tägigen Pause werden einige Chemnitzer Profis nicht zur Verfügung stehen, weil sie teils unerwartete Berufungen erhalten haben.

Das Spiel: In den ersten 20 Minuten zeigten die Niners eine ihrer besten Halbzeiten dieser Saison. Besonders unter dem gegnerischen Korb waren sie enorm präsent, holten starke 15 Offensiv-Rebounds, stellten die Gladiators aus Trier vor große Probleme. Mit einer 50:42-Führung, die nach einem sehenswerten Spiel vor 5400 Fans sogar noch hätte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2026
3 min.
Niners Chemnitz senden Lebenszeichen und ziehen nach Sieg gegen Dolomiti Trento ins Achtelfinale des Eurocups ein
Nachdem er gegen Hamburg angeschlagen nicht zum Einsatz kam, avancierte Nike Sibande im Heimspiel gegen Trento direkt zum Topscorer.
Die Basketballer haben die Niederlage von Ulm genutzt und ihr Heimspiel am Mittwochabend mit 81:67 gewonnen. Ein Rückkehrer aus dem Lazarett trug entscheidend zum Erfolg bei.
Torsten Ewers
16.02.2026
3 min.
Karneval in Rio: Lula-Hommage löst politische Debatte aus
Die Sambaschule "Acadêmicos de Niterói" würdigte Präsident Lula mit ihrem Auftritt.
Glanz, Samba - und Politik: Eine Sambaschule widmet ihre Parade in Rio dem brasilianischen Staatschef. Im Wahljahr ist das rechtlich heikel. Oppositionsparteien wittern vorgezogene Wahlwerbung.
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
16.02.2026
6 min.
Wer gewinnt in letzter Olympia-Woche Gold für Deutschland?
Francesco Friedrich möchte bei Olympia weitere Medaillen sammeln.
Vier Goldmedaillen hat Deutschland bei den Olympischen Winterspielen bis jetzt gesammelt - wie viele können es in den nächsten Tagen noch werden? Ein Überblick.
11.02.2026
3 min.
Am Ende doch sehr deutlich: Niners Chemnitz verlieren „Testspiel“ im Eurocup bei Turk Telekom Ankara und spielen nun gegen Ljubljana
Die Niners Chemnitz um Roman Bedime (rechts) kassierten im letzten Gruppenspiel des Eurocups eine Niederlage in Ankara.
Schon vor der 62:79-Niederlage der Chemnitzer Basketballer stand fest, dass sie im Achtelfinale stehen. Da auch die Gastgeber schon durch waren, fehlte das Feuer. Am Sonntag wird es wieder wichtig.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel