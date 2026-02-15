Basketballer der Niners Chemnitz gewinnen beim starken Aufsteiger in Trier und sorgen für Überraschungen im Länderspielfenster

Der 105:100-Erfolg der Chemnitzer war ein Offensiv-Spektakel. In der nahenden 14-tägigen Pause werden einige Chemnitzer Profis nicht zur Verfügung stehen, weil sie teils unerwartete Berufungen erhalten haben.

Das Spiel: In den ersten 20 Minuten zeigten die Niners eine ihrer besten Halbzeiten dieser Saison. Besonders unter dem gegnerischen Korb waren sie enorm präsent, holten starke 15 Offensiv-Rebounds, stellten die Gladiators aus Trier vor große Probleme. Mit einer 50:42-Führung, die nach einem sehenswerten Spiel vor 5400 Fans sogar noch hätte...