BBL-Homepage macht Neuverpflichtung offiziell: Niners Chemnitz holen Gavin Schilling

In der offiziellen Kaderliste der Chemnitzer Basketballer ist der Ex-Braunschweiger schon zu finden, auch ein Foto im Niners-Trikot gibt es bereits. Am Samstagmittag zog auch der Verein nach.

Nun ist es sicher: Was „Freie Presse" bereits am Donnerstag vermeldete, ist jetzt offiziell: Gavin Schilling verstärkt den Kader der Niners Chemnitz. Auf der offiziellen Homepage der Basketball-Bundesliga (BBL) war der 29-Jährige, der in der vergangenen Saison in Braunschweig spielte und zuletzt vereinslos war, bereits am Samstagmorgen mit...