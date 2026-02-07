Befreiungsschlag im Abstiegskampf: Niners Chemnitz gewinnen Nervenschlacht im Derby gegen den MBC Weißenfels

Nach starkem Beginn ließen die Chemnitzer im Ostduell arg nach, es wurde ein offener Schlagabtausch. Den entschieden die Niners am Ende mit 79:75 für sich. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

Chemnitz. „Trainer raus!“, hieß es am Samstagabend in diesem Internet. Da hatten die Niners Chemnitz das Bundesligaspiel beim Kellerkind in Hamburg krachend mit 69:86 verloren.

„Was für eine geile Truppe!“, hieß es am Mittwochabend in dem gleichen Internet. Da hatten die Niners Chemnitz das Eurocupspiel gegen Trento mit 81:67 gewonnen und damit bei ihrer ersten Teilnahme an diesem Wettbewerb das Achtelfinalticket gelöst. Und das mit der gleichen Personalnot wie am Samstag.

Ja, was denn nun? Sind die Niners nun gut oder schlecht? Eine Antwort darauf wird es heute geben. Denn im Derby gegen Weißenfels geht es nicht ums internationale Schaufenster und auch nicht um Prämien. Das heute und hier ist Abstiegskampf in der Bundesliga. Und ein echter Charaktertest. Wie der läuft, lest Ihr hier.