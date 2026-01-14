Beim Comeback von Aher Uguak: Niners Chemnitz verlieren deutsches Eurocup-Duell bei Ratiopharm Ulm

Mit einem Sieg hätten die Chemnitzer Basketballer einen großen Schritt Richtung Playoffs machen können. Doch gerade in der Offensive klemmte es zu oft, am Ende hieß es 76:88. Hier der Ticker zum Nachlesen.

Ulm. Ja, es gibt ihn noch, unseren kleinen aber feinen Liveticker. Nachdem wir zwei Spiele ausgesetzt haben, gibt es heute wieder Feuer aus der Tastatur. Und das gleich bei einem Spiel voller Geschichten. Die emotionalste dürfte Aher Uguak schreiben, der nach fast einem Jahr Verletzungspause erstmals wieder im Kader steht – und vielleicht wieder zum Einsatz kommt. Denn mit John Newman fehlt ein wichtiger Mann.

Eine der anderen Geschichten: Das hier und heute ist schlicht und ergreifend ein sehr wichtiges Spiel im Kampf um die Playoff-Plätze. Wie es läuft, lest Ihr hier: