Besiktas Istanbul kommt in die Messe: Was die Fans und Spieler der Niners Chemnitz am Dienstag erwartet

Niners Chemnitz
Aufgrund der leidenschaftlichen Fans des türkischen Traditionsvereins wird es ein besonderes Spiel am Vorabend des Heiligabends. „Freie Presse“ beantwortet im Vorfeld die wichtigsten Fragen dazu.
Es wird laut am Dienstagabend in Chemnitz. Denn mit Besiktas Istanbul gastiert ein Verein im Basketball-Eurocup bei den Niners, der in Deutschland sehr viele Fans hat. Etwa 500 von ihnen werden erwartet. „Freie Presse“ erklärt, was auf die Stadt zukommt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.