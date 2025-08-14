Besuch aus dem Mutterland des Basketballs: Auswahlmannschaft aus den USA gastiert bei den Niners Chemnitz

Ein Chemnitzer Nachwuchsteam spielt an diesem Freitag gegen eine Mannschaft aus dem Raum Boston, die auf einem zehntägigen Trip durch Europa ist. In einem Monat kommt dann Besuch aus Dänemark.

Bevor die Profis ab Oktober erstmals im zweithöchsten europäischen Wettbewerb, dem ULEB Eurocup, antreten, spielen auch die Nachwuchsbasketballer der Niners Chemnitz Partien gegen interessante Gegner aus anderen Ländern. An diesem Freitag hat das Team aus der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) sogar eine Mannschaft aus den USA zu Gast: Die...