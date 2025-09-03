Bildergalerie: Die Basketballer der Niners Chemnitz im Trainingslager in der Schweiz

„Freie Presse“ begleitet das Team auf dem ersten Teilstück des 15-tägigen Trips und berichtet mit Livetickern von den Testspielen. Hier sind einige Impressionen, die fortlaufend aktualisiert werden.

Am Montag sind die Basketballer der Niners Chemnitz ins Trainingslager aufgebrochen, im Laufe des 15-tägigen Trips werden sie trainieren, sich als Team weiter zusammenraufen und einige Testspiele bestreiten. Die erste Woche verbringen sie dabei in Yverdon-les-Bains in der Schweiz, ab Sonntag geht es für die Mannschaft dann weiter nach Italien....