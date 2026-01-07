MENÜ
Der Chemnitzer Fanblock in der Copper Box Arena in London.
Der Chemnitzer Fanblock in der Copper Box Arena in London. Bild: Peggy Schellenberger
Der Chemnitzer Fanblock in der Copper Box Arena in London. Bild: Peggy Schellenberger
Der Chemnitzer Fanblock in der Copper Box Arena in London. Bild: Peggy Schellenberger
Niners Chemnitz
Bildergalerie: Fans der Niners Chemnitz begleiten ihre Mannschaft zum historischen Spiel in London
Von Thomas Reibetanz
Erstmals überhaupt tritt der Verein zu einem Pflichtspiel auf der britischen Insel an. Am Abend geht es im Eurocup gegen die Lions. „Freie Presse“ hat um Bilder gebeten – die Fans haben geliefert.

Als die Ansetzungen für die Eurocupspiele der Niners Chemnitz im Spätsommer dieses Jahres veröffentlicht wurden, suchten die Fans der Chemnitzer Basketballer vor allem nach einem ganz bestimmten Termin: Wann spielen sie in London? Die Antwort: am 7. Januar. Die Reaktion von ganz vielen Fans: „Da fahren wir hin!“ Schließlich ist es nicht...
08.01.2026
3 min.
Trotz Schnee zum Schluss: Warum der Dezember im mittleren Erzgebirge fast rekordverdächtig ausfällt
Ein fast rekordverdächtiger Dezember ist zu Ende gegangen.
Ein Wechselspiel der Winde prägte das Wetter im letzten Monat des vergangenen Jahres. Südwestwinde brachten milde Luft, doch der Böhmische Wind kehrte zurück.
Dirk Christoph
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
07.01.2026
4 min.
„Wir mussten mit prall gefüllter Blase nach Hause fahren“: Toiletten-Problem bei Eishockey-Sachsenderby in Crimmitschau hat ein Nachspiel
Das Kunsteisstadion im Sahnpark war am 28. Dezember 2025 ausverkauft.
Im Bereich des Gäste-Fanblocks im Kunsteisstadion im Sahnpark gibt es keine Sanitäranlagen. Etliche Besucher verrichteten ihre Notdurft hinter Bäumen. Wie DEL 2, Stadtverwaltung und Eispiraten auf die Kritik reagieren.
Holger Frenzel
08.01.2026
2 min.
Mehr als 30.000 Ausreisen mit Grenzübertrittsbescheinigung
Nur ein Teil der Ausreisen von Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel wird mit staatlichen Mitteln gefördert. (Symbolbild)
Die Bundesregierung meldet stabile Zahlen bei freiwilligen Ausreisen. Aus Sicht der Linken ist das ein Grund mehr, nicht ständig über Abschiebungen zu sprechen.
05.01.2026
4 min.
Mit Fanunterstützung an die Themse: Basketballer der Niners Chemnitz starten in London in die Auswärtsspiel-Serie
Das Hinspiel gegen die London Lions war nichts für Basketball-Feinschmecker. Die Niners um ihren damals besten Werfer Kevin Yebo verloren knapp mit 67:68.
Nach der Heimniederlage gegen Vechta geht es nun im Eurocup darum, im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde zu bleiben. Es folgen zwei weitere Partien in der Fremde. Personell sieht es aber (noch) nicht allzu gut aus.
Thomas Reibetanz
07.01.2026
4 min.
Mit großartiger Fanunterstützung: Niners Chemnitz gewinnen Eurocupspiel bei den London Lions
Die Niners Chemnitz um John Newman konnten am Mittwochabend in London gewinnen.
120 Chemnitzer haben die Basketballer zum Auswärtsspiel in der britischen Metropole begleitet. Sie sahen kein hochklassiges Spiel, konnten aber einen 78:70-Sieg mit der noch immer dezimierten Mannschaft feiern.
Thomas Reibetanz
