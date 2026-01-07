Bildergalerie: Fans der Niners Chemnitz begleiten ihre Mannschaft zum historischen Spiel in London

Erstmals überhaupt tritt der Verein zu einem Pflichtspiel auf der britischen Insel an. Am Abend geht es im Eurocup gegen die Lions. „Freie Presse“ hat um Bilder gebeten – die Fans haben geliefert.

Als die Ansetzungen für die Eurocupspiele der Niners Chemnitz im Spätsommer dieses Jahres veröffentlicht wurden, suchten die Fans der Chemnitzer Basketballer vor allem nach einem ganz bestimmten Termin: Wann spielen sie in London? Die Antwort: am 7. Januar. Die Reaktion von ganz vielen Fans: „Da fahren wir hin!“ Schließlich ist es nicht... Als die Ansetzungen für die Eurocupspiele der Niners Chemnitz im Spätsommer dieses Jahres veröffentlicht wurden, suchten die Fans der Chemnitzer Basketballer vor allem nach einem ganz bestimmten Termin: Wann spielen sie in London? Die Antwort: am 7. Januar. Die Reaktion von ganz vielen Fans: „Da fahren wir hin!“ Schließlich ist es nicht...