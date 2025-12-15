MENÜ
Enttäuschung pur bei Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane während des Spieles am vergangenen Freitag gegen Würzburg. Am Dienstag in Litauen wird er verletzt fehlen.
Enttäuschung pur bei Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane während des Spieles am vergangenen Freitag gegen Würzburg. Am Dienstag in Litauen wird er verletzt fehlen. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Charaktertest ohne den Kapitän: Für die Niners Chemnitz beginnen am Dienstag in Litauen zwei Wochen der Wahrheit
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Nachdem sich der Geschäftsführer klar hinter Trainer und Team gestellt hatte, gab es eine Nicht-Leistung gegen Würzburg. Eine kommentierende Analyse zu einer Situation, die bedenklicher ist als vor einem Jahr.

Aus Wut ist Fassungslosigkeit geworden – und auch Sorge. „Was ist nur mit der Mannschaft los?“ – diese Frage war nach dem 67:86-Debakel der Niners Chemnitz am Freitagabend gegen die Würzburg Baskets sehr oft zu lesen. Ob in Fanforen, in sozialen Netzwerken oder in Mails an unsere Redaktion: Die Nicht-Leistung der Chemnitzer Basketballer,...
