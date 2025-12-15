Charaktertest ohne den Kapitän: Für die Niners Chemnitz beginnen am Dienstag in Litauen zwei Wochen der Wahrheit

Nachdem sich der Geschäftsführer klar hinter Trainer und Team gestellt hatte, gab es eine Nicht-Leistung gegen Würzburg. Eine kommentierende Analyse zu einer Situation, die bedenklicher ist als vor einem Jahr.

Aus Wut ist Fassungslosigkeit geworden – und auch Sorge. „Was ist nur mit der Mannschaft los?" – diese Frage war nach dem 67:86-Debakel der Niners Chemnitz am Freitagabend gegen die Würzburg Baskets sehr oft zu lesen. Ob in Fanforen, in sozialen Netzwerken oder in Mails an unsere Redaktion: Die Nicht-Leistung der Chemnitzer Basketballer,...