Da wächst etwas zusammen, was richtig gut werden kann: Wie die Niners Chemnitz in die Vorbereitung gestartet sind

Es gibt einen neuen emotionalen Anführer, sehr hohes Tempo und neue Ansprachen. „Freie Presse“ zieht nach den ersten Trainingstagen eine Zwischenbilanz – und drückt mal aufs Euphoriegaspedal.

„Es hat geklickt. Und zwar richtig schnell“, sagt Gjorgji Kochov und grinst. Der Co-Trainer der Niners Chemnitz hat gerade Spaß an der Arbeit mit dem komplett neu zusammengestellten Team – und das sieht man ihm und seinen Kollegen aus dem Trainerteam auch an. Vor knapp zwei Wochen sind die Basketballer in die Vorbereitung auf die neue...