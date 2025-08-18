Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sammeln zum Einschwören. Das berühmte „Niners on three - One, two three“, nach dem alle anderen „Niners“ rufen hat bisher Kapitän Jonas Richter angesagt. Nach dessen Karriereende hat das ein neuer Spieler übernommen.
Sammeln zum Einschwören. Das berühmte „Niners on three - One, two three“, nach dem alle anderen „Niners“ rufen hat bisher Kapitän Jonas Richter angesagt. Nach dessen Karriereende hat das ein neuer Spieler übernommen. Bild: Alexander Trienitz
Da wächst etwas zusammen, was richtig gut werden kann: Wie die Niners Chemnitz in die Vorbereitung gestartet sind
Von Thomas Reibetanz
Es gibt einen neuen emotionalen Anführer, sehr hohes Tempo und neue Ansprachen. „Freie Presse“ zieht nach den ersten Trainingstagen eine Zwischenbilanz – und drückt mal aufs Euphoriegaspedal.

„Es hat geklickt. Und zwar richtig schnell“, sagt Gjorgji Kochov und grinst. Der Co-Trainer der Niners Chemnitz hat gerade Spaß an der Arbeit mit dem komplett neu zusammengestellten Team – und das sieht man ihm und seinen Kollegen aus dem Trainerteam auch an. Vor knapp zwei Wochen sind die Basketballer in die Vorbereitung auf die neue...
