Da wächst etwas zusammen, was richtig gut werden kann: Wie die Niners Chemnitz in die Vorbereitung gestartet sind

Niners Chemnitz
Es gibt einen neuen emotionalen Anführer, sehr hohes Tempo und neue Ansprachen. „Freie Presse“ zieht nach den ersten Trainingstagen eine Zwischenbilanz – und drückt mal aufs Euphoriegaspedal.
„Es hat geklickt. Und zwar richtig schnell“, sagt Gjorgji Kochov und grinst. Der Co-Trainer der Niners Chemnitz hat gerade Spaß an der Arbeit mit dem komplett neu zusammengestellten Team – und das sieht man ihm und seinen Kollegen aus dem Trainerteam auch an. Vor knapp zwei Wochen sind die Basketballer in die Vorbereitung auf die neue...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.