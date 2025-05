Dank Schützenhilfe aus Braunschweig: Niners Chemnitz beenden Saison auf Rang vier und haben Heimrecht in den Playoffs

Weil Braunschweig gegen Würzburg gewann, machte die 94:104-Niederlage in Oldenburg am Ende nichts. Hier der Krimi aus verschiedenen Arenen zum Nachlesen im Ticker.

Oldenburg.

Wie geht die Saison für die Niners Chemnitz weiter? Dass sie weitergeht, steht schon etwas länger fest. Die Frage ist nur: Geht es direkt in die Playoffs ab dem kommenden Wochenende - und wenn ja, mit einem Heimspiel oder auswärts? Oder müssen sie schon am Dienstagabend daheim ran, weil es in die Play-ins geht? Antworten gibt es heute. Denn alle Partien des letzten Spieltages laufen parallel. Hier bekommt Ihr alle Infos: