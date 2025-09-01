„Das fühlt sich an wie Flitterwochen“: Niners Chemnitz sind erstmals in ein Trainingslager gestartet

Niners Chemnitz
An diesem Montag geht die Reise nach Genf, von dort nach Yverdon-les-Bains, wo ein international besetztes Turnier stattfindet. Von der Schweiz aus geht die Reise dann aber noch weiter.
Das kleine Handgepäck, mit dem so mancher Spieler der Niners Chemnitz auf Reisen zu Spielen im Ausland geht, reicht dieses Mal nicht. Ganze 15 Tage lang werden die Basketballer unterwegs sein, denn erstmals in der Vereinsgeschichte geht es im Rahmen der Vorbereitung in ein Trainingslager. Am Montagmorgen startete der Tross mit dem Mannschaftsbus...
