„Das nervt auch“: Die Stimmen zum Sieg der Niners Chemnitz bei den Frankfurt Skyliners

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben sich in der Bundesliga zu einem 70:65-Erfolg beim Tabellenvorletzten gequält. Erst am Ende zeigte das Team, was in ihm stecken kann.

Irgendwann, wenn die Hauptrunde beendet ist und die Niners Chemnitz den Sprung in die Playoffs geschafft haben sollten, wird keiner mehr danach fragen, wie der wichtige Sieg Ende März beim Tabellenvorletzten, den Frankfurt Skyliners, zustande gekommen ist. Mit 70:65 (35:35) gewannen die Chemnitzer am Sonntagabend, mit Ruhm bekleckerten sie sich... Irgendwann, wenn die Hauptrunde beendet ist und die Niners Chemnitz den Sprung in die Playoffs geschafft haben sollten, wird keiner mehr danach fragen, wie der wichtige Sieg Ende März beim Tabellenvorletzten, den Frankfurt Skyliners, zustande gekommen ist. Mit 70:65 (35:35) gewannen die Chemnitzer am Sonntagabend, mit Ruhm bekleckerten sie sich...