DeAndre Lansdowne und die Niners-Fans: Das Aufeinandertreffen mit dem einstigen Publikumsliebling in fünf Akten

Beim 97:92-Heimsieg der Chemnitzer Bundesliga-Basketballer gegen die Rostock Seawolves erlebten nicht nur die Zuschauer ein Auf und Ab der Gefühle. Was der 36-jährige US-Amerikaner zu seinem Auftritt sagt.

Die Nachricht kam im Juni diesen Jahres aus dem Nichts: DeAndre Lansdowne, einer der Basketball-Helden, die mit den Niners Chemnitz in der Saison 2023/24 den Fiba Europe Cup gewonnen hatten, verließ den Klub trotz laufenden Vertrages in Richtung Rostock Seawolves. Seine Begründung: Die Richtung, in welche die Mannschaft gehe und seine Rolle... Die Nachricht kam im Juni diesen Jahres aus dem Nichts: DeAndre Lansdowne, einer der Basketball-Helden, die mit den Niners Chemnitz in der Saison 2023/24 den Fiba Europe Cup gewonnen hatten, verließ den Klub trotz laufenden Vertrages in Richtung Rostock Seawolves. Seine Begründung: Die Richtung, in welche die Mannschaft gehe und seine Rolle...