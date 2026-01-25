Der Blick muss so langsam auch nach unten gehen: Den Niners Chemnitz geht in der entscheidenden Saisonphase das Personal aus

Mittlerweile sind fast mehr Betreuer als Spieler unterwegs, wenn die Chemnitzer Basketballer auf Reisen sind. Nach der vierten Bundesliga-Niederlage in Folge deutet sich zudem an, dass der Kapitän nicht mehr zurückkommt.

Der gefeierte Sieg nach starker Leistung am vergangenen Dienstag gegen Bourg-en-Bresse im Eurocup war wohl doch nur ein Strohfeuer. Die Konstanz, die Cheftrainer Rodrigo Pastore danach eingefordert hat, kam nicht. Beim Bundesligaspiel in Oldenburg brach seine Mannschaft im letzten Viertel, das 9:30 verloren wurde, komplett ein und unterlag mit... Der gefeierte Sieg nach starker Leistung am vergangenen Dienstag gegen Bourg-en-Bresse im Eurocup war wohl doch nur ein Strohfeuer. Die Konstanz, die Cheftrainer Rodrigo Pastore danach eingefordert hat, kam nicht. Beim Bundesligaspiel in Oldenburg brach seine Mannschaft im letzten Viertel, das 9:30 verloren wurde, komplett ein und unterlag mit...